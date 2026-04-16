Kerala

വിഷു പടക്കം പൊട്ടി മരണം രണ്ടായി; പാലക്കാട് കയ്യിലിരുന്നു ഗുണ്ട് പൊട്ടി യുവാവ് മരിച്ചു

ഇന്നലെ കൊയിലാണ്ടിയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥി മരിച്ചിരുന്നു

Apr 16, 2026 11:00 am |

Apr 16, 2026 11:00 am

പാലക്കാട് | വിഷുവിന് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടയില്‍ ഗുണ്ട് കയ്യിലിരുന്ന് പൊട്ടി യുവാവ് മരിച്ചു. പാലക്കാട് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം രാഗം കോര്‍ണറിലെ വെള്ളപ്പാംതൊടി ദിലീപ് (34) ആണ് മരിച്ചത്. പൊള്ളലേറ്റ ഉടന്‍തന്നെ യുവാവിനെ മാങ്ങോടുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടിയില്‍ പടക്കം പൊട്ടി വിദ്യാര്‍ഥി മരിച്ചിരുന്നു. കൊയിലാണ്ടി കൊരയങ്ങാട് തെരുവില്‍ എടക്കോടന്‍ വീട്ടില്‍ അദ്വൈത് (16) ആണ് മരിച്ചത്. വീടിന് സമീപത്തുള്ള ഗ്രൗണ്ടില്‍ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം സ്റ്റീല്‍ പാത്രത്തില്‍ ഇട്ട് പടക്കം പൊട്ടിച്ചപ്പോള്‍ ചിതറിയ സ്റ്റീല്‍ പാത്രത്തില്‍ ചീള്‍ നെഞ്ചില്‍ തറച്ചായിരുന്നു അപകടം.

ഉടന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ ആയില്ല. യൂട്യൂബ് നോക്കി സ്റ്റീല്‍ പത്രം കമഴ്ത്തി വെച്ച് അതിനുള്ളില്‍ പടക്കം വെച്ച് പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നു. പടക്കം പൊട്ടുമ്പോള്‍ സ്റ്റീല്‍ പാത്രം വായുവില്‍ ഉയര്‍ന്നു കറങ്ങുന്നതു കാണാനായിരുന്നു ശ്രമം. സംഭവത്തില്‍ കൊയിലാണ്ടി പോലീസ് അസ്വഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

 

