വയോധികയെ പുലി കൊലപ്പെടുത്തി; മൃതദേഹം പാതി ഭക്ഷിച്ച നിലയില്‍

ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് റോഡിന് സമീപത്തെ കാനയില്‍ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

Published

Apr 19, 2026 3:03 pm |

Last Updated

Apr 19, 2026 3:03 pm

പാലക്കാട് |  തമിഴ്‌നാട് ഷോളയാര്‍ ഡാം പരിസരത്ത് വയോധികയെ പുലി ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. ഡാമിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന ഇന്നാസി അമ്മാള്‍ (90) ആണ് മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി മുതല്‍ ഇന്നാസി അമ്മാളെ കാണാനില്ലായിരുന്നു. മകന്‍ രാത്രി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്കുമാണ് അമ്മയെ കാണാതായ വിവരം അറിയുന്നത്.

തുടര്‍ന്ന് തിരച്ചില്‍ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് റോഡിന് സമീപത്തെ കാനയില്‍ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹത്തിന്റെ പകുതിഭാഗം ഭക്ഷിച്ചനിലയിലാണ്. പുലിയാണ് ആക്രമിച്ചതെന്ന് വനപാലകരുടെ പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടിക്കട നടത്തി വരികയായിരുന്ന ഇന്നാസിയമ്മാള്‍ക്ക് നാലു മക്കളുണ്ട്.

 

വയോധികയെ പുലി കൊലപ്പെടുത്തി; മൃതദേഹം പാതി ഭക്ഷിച്ച നിലയില്‍

ഇറ്റലിയില്‍ വൈശാഖി ആഘോഷത്തിനിടെ രണ്ട് ഇന്ത്യന്‍ വംശജരെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി

വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡില്‍; ഇന്നലെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചത് 117.15 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി

കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത്: കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പ്രസിഡന്റ്; ഖലീൽ തങ്ങൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി

ടൗ​ണ്‍​ഷി​പ്പി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ ചോ​ര്‍​ച്ച: തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് നടത്തിയത് ഉദ്ഘാടന നാടകം പരിഹസിച്ച് വി ഡി സതീശന്‍

പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം ലം​ഘി​ച്ചു; പരാതി നല്‍കി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് അനില്‍ അക്കരെ

14കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ പ്രതി ഒളിവില്‍; രണ്ട് വര്‍ഷമായിട്ടും പ്രതിയെ പിടികൂടാതെ പോലീസ്