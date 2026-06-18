Connect with us

Kerala

ഹോസ്റ്റല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഛര്‍ദിയും വയറിളക്കവും; തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവ. ആയുര്‍വേദ കോളേജ് അടച്ചു

രോഗബാധിതരില്‍ ഏറെയും പെണ്‍കുട്ടികളാണ്

Published

Jun 18, 2026 10:18 am |

Last Updated

Jun 18, 2026 10:18 am

കൊച്ചി | ഹോസ്റ്റല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കിടയില്‍ ഛര്‍ദിയും വയറിളക്കവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവ. ആയുര്‍വേദ കോളേജിന് താത്ക്കാലിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹോസ്റ്റലില്‍ താമസിക്കുന്ന 25 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കാണ് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെട്ടത്.

രോഗബാധിതരില്‍ ഏറെയും പെണ്‍കുട്ടികളാണ്. ഹോസ്റ്റല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വയറിളക്കം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ കോളേജ് കാമ്പസിലെ ജലസംഭരണികള്‍ ശുചീകരിച്ച് ക്ലോറിനേഷന്‍ നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തൃപ്പൂണിത്തുറ നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം നോട്ടീസ് നല്‍കി. പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവിഭാഗം നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോളേജ് കാമ്പസിലെ ജല സംഭരണികളില്‍ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് ഹോസ്റ്റലിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഈ വെള്ളത്തില്‍ നിന്നാകാം രോഗബാധ ഉണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് കാമ്പസിലെ എല്ലാ ജല സംഭരണികളും ശുചീകരിച്ച് അണുനശീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചതായി കോളേജ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. വെള്ളത്തിന്റെ സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

Content Highlights:
Thrippunithura Government Ayurveda College has declared a temporary holiday following a diarrhea and vomiting outbreak among hostel students. Around 25 students fell ill due to suspected contamination in the campus water reservoirs. The municipality health wing ordered immediate cleaning and chlorination.

 

 

Related Topics:

Latest

Kerala

ആഭിചാരക്രിയകള്‍ക്കിടെ പീഡനം; ബി ജെ പി നേതാവ് പോക്‌സോ കേസില്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

പരാതി നല്‍കിയ ഭാര്യയെ ഗുണ്ടയെ വിട്ടു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി; ബി ജെ പി നേതാവും ഗുണ്ടയും കുടുങ്ങി

Kerala

ഹോസ്റ്റല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഛര്‍ദിയും വയറിളക്കവും; തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവ. ആയുര്‍വേദ കോളേജ് അടച്ചു

iran US israel war

ഹോര്‍മൂസ് സാധാരണ നിലയിലേക്ക്; ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ആദ്യ കപ്പല്‍ ഇന്നെത്തും

FIFA WORLD CUP 2026

ഘാനയ്ക്ക് നാടകീയ വിജയം; 95-ാം മിനിറ്റില്‍ വിസ്മയ ഗോള്‍

Kerala

വി ഡി സതീശന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് നാളെ

Editors Pick

ഇനി നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫീഡ് കമ്പനികളല്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കും; അൽഗോരിതങ്ങളിൽ വൻ മാറ്റം