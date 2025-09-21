Connect with us

മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് തീവ്രവാദികളും ഒരു ആയുധക്കടത്തുകാരനും പിടിയിൽ

ആയുധക്കടത്തുകാരന്റെ പക്കൽ നിന്ന് സെൽഫ് ലോഡിങ് റൈഫിളും രണ്ട് മാഗസിനുകളും 96 തരം വെടിയുണ്ടകളും പിടിച്ചെടുത്തു.

ഇംഫാൽ | മണിപ്പൂരിൽ വിവിധ നിരോധിത സംഘടനകളിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് തീവ്രവാദികളെയും ഒരായുധക്കടത്തുകാരനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിരോധിത സംഘടനയായ പി ആർ ഇ പി എ കെയുടെ രണ്ട് തീവ്രവാദികളെ ബിഷ്ണുപൂർ ജില്ലയിലെ ട്രോങ്‌ലാവോബിയിൽ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പിടികൂടിയത്.

പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും പണം തട്ടിയെടുക്കുന്ന സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളായ തോക്ചോം മണിമറ്റും സിങ് (20), ലൈഷ്രാം പ്രേംസാഗർ സിങ് (24) എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ് ജില്ലയിലെ കോങ്ബയിൽ നിന്ന് പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമിയുടെ പ്രവർത്തകനായ അധികാരിമയും രാംകുമാർ ശർമ്മ (62) എന്നയാളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കൂടാതെ, ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ് ജില്ലയിലെ യുറെംബാം എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആയുധക്കടത്തുകാരനായ 33-കാരനായ ഫിജാം ചേതഞ്ജിത് സിങ്ങിനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാളുടെ പക്കൽ നിന്ന് സെൽഫ് ലോഡിങ് റൈഫിളും രണ്ട് മാഗസിനുകളും 96 തരം വെടിയുണ്ടകളും പിടിച്ചെടുത്തു.

