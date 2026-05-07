Connect with us

Kerala

തിരൂരങ്ങാടിയില്‍ മൂന്ന് വയസ്സുകാരന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നുപേര്‍ക്ക് തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റു

ചുള്ളിപ്പാറയില്‍ മത്സ്യക്കച്ചവടം നടത്തുന്ന കൂര്‍മത്ത് അഹമ്മദ് (60), കുണ്ടൂര്‍ അയാട്ട് പീടിയേക്കല്‍ ആസിഫിന്റെ മകന്‍ ഹിശാന്‍ (മൂന്ന്) എന്നിവര്‍ക്കും മറ്റൊരാള്‍ക്കുമാണ് കടിയേറ്റത്.

Published

May 07, 2026 9:18 pm |

Last Updated

May 07, 2026 9:18 pm

തിരൂരങ്ങാടി | ചുള്ളിപ്പാറയിലും കുണ്ടൂരിലും തെരുവ് നായ ആക്രമണം.മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുള്‍പ്പെടെ മൂന്നുപേര്‍ക്ക് തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റു. ചുള്ളിപ്പാറയില്‍ മത്സ്യക്കച്ചവടം നടത്തുന്ന കൂര്‍മത്ത് അഹമ്മദ് (60), കുണ്ടൂര്‍ അയാട്ട് പീടിയേക്കല്‍ ആസിഫിന്റെ മകന്‍ ഹിശാന്‍ (മൂന്ന്) എന്നിവര്‍ക്കും മറ്റൊരാള്‍ക്കുമാണ് കടിയേറ്റത്.

ഇന്ന് കാലത്ത് ഒമ്പതോടെ ചുള്ളിപ്പാറയില്‍ മത്സ്യക്കച്ചവടം നടത്തുകയായിരുന്ന അഹമദിനെ നായ ഓടിയെത്തി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാളുടെ കാലിനും മറ്റും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അഹമദിനെ തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്കാശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് കുണ്ടൂരില്‍ എത്തിയ നായ ഹിശാനെ കടിച്ചു. തലക്കാണ് ഹിശാന് പരുക്കേറ്റത്.

ആദ്യം തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്കാശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഹിശാനെ പിന്നീട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

Related Topics:

Latest

Kerala

തിരൂരങ്ങാടിയില്‍ മൂന്ന് വയസ്സുകാരന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നുപേര്‍ക്ക് തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റു

Education

ജാമിഅതുല്‍ ഹിന്ദ് ഏകജാലക പ്രവേശനം: ഒന്നാം അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ മൂന്നാം ബലാത്സംഗ കേസ്; തിരുവല്ല കോടതിയില്‍ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു

Education Notification

വിദേശ പഠനം പ്ലാനിംഗ് മുഖ്യം

National

മമത ബാനര്‍ജിയുടെ ഭരണം അവസാനിച്ചു; നിയമസഭ പിരിച്ചുവിട്ട് ഗവർണർ

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ച്ദിവസം ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും കൂടി: ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വില