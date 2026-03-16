Kerala
തൊണ്ടിമുതൽ കേസ്: ആന്റണി രാജുവിന്റെ ഹർജിയിൽ വിധി നാളെ
ആന്റണി രാജുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി നിര്ണ്ണയിക്കുന്നതില് ഈ വിധി നിര്ണ്ണായകമാകും.
കൊച്ചി| തൊണ്ടിമുതല് കേസില് മുന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന് നാളെ നിര്ണായക ദിനം. കേസില് തനിക്ക് ലഭിച്ച മൂന്ന് വര്ഷത്തെ തടവുശിക്ഷയും കുറ്റക്കാരനാണെന്ന കണ്ടെത്തലും മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആന്റണി രാജു സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജിയില് ഹൈക്കോടതി നാളെ വിധി പറയും. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാന് യോഗ്യത നേടുന്നതിനായി ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് തടയണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം.
നിലവില് എം എല് എ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ട ആന്റണി രാജുവിന് മത്സരിക്കാനും വിലക്കുണ്ട്. ജസ്റ്റിസ് സി. ജയചന്ദ്രനാണ് നാളെ ഈ ഹര്ജിയില് വിധി പ്രസ്താവിക്കുക. ആന്റണി രാജുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി നിര്ണ്ണയിക്കുന്നതില് ഈ വിധി നിര്ണ്ണായകമാകും.
അതേസമയം ആന്റണി രാജുവിന്റെ അപ്പീലിനെ ഹൈക്കോടതിയില് സര്ക്കാര് എതിര്ത്തിട്ടുണ്ട്. തൊണ്ടിമുതലില് കൃത്രിമം നടത്തിയെന്നത് വിചാരണ കോടതി തെളിവ് സഹിതം കണ്ടെത്തിയതാണെന്നും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് മരവിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കരുതെന്നുമാണ് കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.