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Kerala

മുളന്തുരുത്തിയില്‍ യുവാവിനെ തലക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി; സഹപ്രവര്‍ത്തകരായ മൂന്ന് പേര്‍ പിടിയില്‍

തലക്ക് അടിയേറ്റ വീണ മുജീബിനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് മൂവരും സ്ഥലത്തു നിന്നും കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു

Published

Jul 10, 2026 9:18 am |

Last Updated

Jul 10, 2026 9:18 am

കൊച്ചി |  എറണാകുളം മുളന്തുരുത്തിയില്‍ യുവാവിനെ തലക്ക് അടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി മുജീബ് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മദ്യപാനത്തിനിടെ ഉണ്ടായ തര്‍ക്കമാണ് കൊലപാതകത്തില്‍ കലാശിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ മുജീബിന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരായ മൂന്നുപേര്‍ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി.

മുളന്തുരുത്തിക്ക് സമീപത്തെ പാടശേഖരത്തിലെ ഷെഡ്ഡില്‍ വെച്ചാണ് സംഭവം. പ്രതികള്‍ മൂവരും ചേര്‍ന്ന് മദ്യപിക്കുന്നതിനിടെ മുജീബ് അവിടെയെത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് തര്‍ക്കമുണ്ടായി. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാക്കത്തി കൊണ്ട് അടിച്ചു. തലക്ക് അടിയേറ്റ വീണ മുജീബിനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് മൂവരും സ്ഥലത്തു നിന്നും കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് സമീപവാസികളാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മുജീബിനെ കണ്ടെത്തുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മൂന്നുപേരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.നേരത്തെയുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തിന്റെ പേരില്‍ മുജീബ് വന്ന് പ്രകോപനമുണ്ടായപ്പോള്‍ സംഭവിച്ചുപോയതാണെന്നാണ് ആദ്യം ഇവര്‍ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്.  മരിച്ച മുജീബിന്റെ മൃതദേഹം കളമശ്ശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി

Content Highlights: A Thiruvananthapuram native named Mujeeb was brutally murdered during a drunken brawl in a shed near Mulanthuruthy, Ernakulam. The victims coworkers allegedly struck him with a chopper following a heated argument and fled the scene. Police have successfully arrested three suspects in connection.

 

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