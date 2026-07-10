Kerala
കൊച്ചയില് എംഡിഎംഎയുമായി ബോഡി ബില്ഡര് പിടിയില്
391 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ ഇയാളില് നിന്നും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.
കൊച്ചി | കൊച്ചിയില് ഓപ്പറേഷന് തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയില് മയക്കുമരുന്നായ എംഡിഎംഎയുമായി ബോഡി ബില്ഡര് പിടിയിലായി. എറണാകുളം എടത്തല സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സാദിഖ് ആണ് പിടിയിലായത്. 391 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ ഇയാളില് നിന്നും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.
ഡാന്സാഫ് സംഘത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ ഇയാളെപ്പറ്റി ചില സൂചനകള് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്ന്ന് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.കഴിഞ്ഞദിവസം ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. ഇയാളുടെ അക്കൗണ്ടില് നിന്നും കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇടപാടുകള് നടന്നതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.അത് ലഹരി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ നിഗമനം. ലഹരി ഇടപാടുകാരനായ കെവിന്റെ സുഹൃത്താണ് ഇയാളെന്നും, കൊച്ചിയിലെ ലഹരിപ്പാര്ട്ടികളില് മുഹമ്മദ് സാദിഖിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതായും പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാളുടെ കൂട്ടാളികളെപ്പറ്റിയും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്
Content Highlights: A bodybuilder named Muhammad Sadiq was arrested with 391 grams of MDMA during Operation Toofan in Kochi. The DANSAF team launched the raid based on secret tip-offs and strict surveillance. Police discovered transactions worth 10 lakh rupees in his account and are investigating his associates.