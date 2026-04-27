വാർത്താമുറികളിലെ അദൃശ്യ വിപ്ലവം
"മാപ്ര സ്റ്റോറീസ്'വെറുമൊരു ഓർമക്കുറിപ്പിനപ്പുറം വാർത്താമുറികളിലെ സമ്മർദവും റിപോർട്ടിംഗിനിടയിലെ സാഹസികതയും ഒപ്പിയെടുത്ത ഒരു മികച്ച പുസ്തകം.
മാധ്യമപ്രവർത്തനം നിരന്തരമായ ജാഗ്രതയും സാഹസികതയും നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമാണെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഇ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എഴുതി ഒലിവ് ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “മാപ്ര സ്റ്റോറീസ്’. വെറുമൊരു ഓർമക്കുറിപ്പിനപ്പുറം വാർത്താമുറികളിലെ സമ്മർദവും റിപോർട്ടിംഗിനിടയിലെ സാഹസികതയും ഒപ്പിയെടുത്ത ഒരു മികച്ച പുസ്തകം തന്നെയാണിതെന്ന് പറയാം. പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ അധ്യായവും മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വേഗതയും തീക്ഷ്ണതയും വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. “മാപ്ര’ എന്ന പരിഹാസപ്പേരിനെ തന്നെ തലക്കെട്ടായി സ്വീകരിച്ചതിലൂടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ നേരിടുന്ന സാമൂഹിക വിചാരണകളെ പുസ്തകം ധീരമായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ വിമർശനങ്ങൾക്കും പരിഹാസങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് പട്ടിണിയും ഉറക്കമില്ലായ്മയും അവഗണിച്ച് വാർത്തകൾക്കായി ഓടുന്ന ഒരു ജനതയുടെ ആത്മസംഘർഷങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
മംഗളൂരു വിമാനദുരന്തം ലോകത്തെ ആദ്യമറിയിച്ച റിപോർട്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പുസ്തകത്തിന് വലിയ ഗൗരവം നൽകുന്നു. ആ ശ്മശാനതുല്യമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന്, വിറയ്ക്കുന്ന കൈകളോടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുമ്പോഴും വാർത്താ ധർമം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടറുടെ മനസ്സ് ഇതിൽ തൊട്ടറിയാം. വാർത്താ ചാനലുകൾ തമ്മിലുള്ള കടുത്ത മത്സരം എത്രത്തോളം ക്രൂരമാണെന്ന് പുസ്തകത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് നൽകാനുള്ള നെട്ടോട്ടം ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തെയും മാനസികാരോഗ്യത്തെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നത് ഗൗരവകരമായ ചർച്ചക്ക് വഴിമാറുന്നു.
കലോത്സവ വേദികളിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ വളരെ രസകരമായി. സ്വർണക്കപ്പിനായി ചാനലുകൾ നടത്തുന്ന വടംവലിയും, ഒരു റിപോർട്ടർ സ്വർണക്കപ്പുമായി സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ഓടുന്നതുമെല്ലാം ദൃശ്യമാധ്യമ ചരിത്രത്തിലെ കൗതുകകരമായ ഏടുകളാണ്. ഇത് വാർത്താശേഖരണത്തിലെ ആവേശത്തെ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.
പല രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കിയ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടായ വെല്ലുവിളികളും പുസ്തകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെയും സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ വായനക്കാരുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ ഉണർത്തുന്നവയാണ്.
എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്കിടയിൽ നിന്നും ഉരുൾപൊട്ടൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും റിപോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വിലാപങ്ങളായി മാറുന്നു.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വികാസം മാധ്യമരംഗത്ത് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെ പുസ്തകം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഇത്രത്തോളം സജീവമല്ലാത്ത കാലത്തെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് രീതികളും ഇന്നത്തെ വേഗതയും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം പുതുതലമുറക്ക് വലിയൊരു അറിവാണ് നൽകുന്നത്.
വാർത്താമുറികളിലെ തമാശകളും രസകരമായ സംഭവങ്ങളും ഈ ഗൗരവമേറിയ പുസ്തകത്തിന് ഒരു ലളിതമായ ഭാവം നൽകുന്നു. എത്ര വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്കിടയിലും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന ലളിതമായ തമാശകൾ അവരുടെ മാനസിക സമ്മർദത്തെ കുറക്കാൻ എത്രത്തോളം സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വിവരിക്കുന്നു.
ഇ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ഭാഷാശൈലി ലളിതവും ആർജവമുള്ളതുമാണ്. ഗൗരവമേറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഒരു കഥ പറയുന്ന ലാഘവത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഓരോ അധ്യായവും ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യസ്തവും വായനക്കാരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നതുമാണ്. താൻ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ വായനക്കാരനും അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ശൈലിക്ക് സാധിക്കുന്നു. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന “മഞ്ഞപത്ര’ ആരോപണങ്ങളെയും ധാർമികമായ ചോദ്യങ്ങളെയും പുസ്തകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. വിപണിയുടെ താത്്പര്യങ്ങൾ വാർത്തകളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നും ഒരു റിപ്പോർട്ടർ തന്റെ നിലപാടുകളിൽ എങ്ങനെ ഉറച്ചുനിൽക്കണമെന്നും പുസ്തകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.
കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തനം നേരിടുന്ന പരിമിതികളെയും സാധ്യതകളെയും പുസ്തകം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദമാകുമ്പോഴും അഴിമതികൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന ആത്മസംതൃപ്തി പുസ്തകത്തിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പല പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ വായനക്കാരന് കണ്ടുമുട്ടാം. അവരുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങളും പ്രവർത്തന ശൈലികളും മനസ്സിലാക്കാൻ പുസ്തകം സഹായിക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരൻ കാണാത്ത വാർത്താമുറികളിലെ നിശബ്ദമായ വിപ്ലവങ്ങളും അവിടെ അരങ്ങേറുന്ന വികാരവിക്ഷോഭങ്ങളും ഈ കൃതിയെ ഹൃദ്യമാക്കുന്നു.
ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് നൽകുമ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ടാകുന്ന പരിഭ്രമവും അത് കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകരിലെത്തുമ്പോഴുള്ള ആശ്വാസവും പുസ്തകത്തിൽ മനോഹരമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്നത് ഒരു ഗ്ലാമർ ജോലിയല്ലെന്നും അതിന് പിന്നിൽ വലിയ അധ്വാനമുണ്ടെന്നും പുസ്തകം നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിമിഷങ്ങളും ഒരു റിപ്പോർട്ടറുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ തുറന്നുപറയുന്നു.
കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളെ ഈ പുസ്തകം സ്പർശിക്കുന്നുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്രകളും പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ മറ്റൊരു വശം തുറന്നുകാട്ടുന്നു. ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ വാർത്തകൾ അതിവേഗം പരക്കുമ്പോൾ, വാർത്തയുടെ വിശ്വാസ്യതക്കും സത്യസന്ധതക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന ആശങ്കയും പുസ്തകം പങ്കുവെക്കുന്നു.
മാധ്യമരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഈ പുസ്തകം ഒരു മികച്ച വഴികാട്ടിയാണ്. പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഓരോ അനുഭവവും ഒരു പാഠമാണ്. എങ്ങനെ ഒരു വാർത്തയെ സമീപിക്കണമെന്നും പ്രതിസന്ധികളിൽ എങ്ങനെ തളരാതെ നിൽക്കണമെന്നും ഇതിലെ വരികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. “മാപ്ര സ്റ്റോറീസ്’ എന്നത് വാർത്തകളുടെ പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വളരെ മികച്ച ഒരു കൃതിയാണ്. മാധ്യമലോകത്തെ ശരിതെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു തുറന്ന ചർച്ചക്ക് പുസ്തകം വഴിമരുന്നിടുന്നു. വാർത്തകളുടെ പിന്നിലെ മനുഷ്യരെയും അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെയും മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.