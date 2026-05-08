Kerala
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ലീഗ് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല; രണ്ട് വകുപ്പിനേയും ഒന്നാക്കും: കെ എം ഷാജി
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കാര്യത്തില് ലീഗ് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയാറല്ല
മലപ്പുറം | വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കോണ്ഗ്രസുമായി വച്ചുമാറാന് മുസ്ലിം ലീഗ് തയ്യാറല്ലെന്ന്മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാവ് കെ എം ഷാജി.
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കാര്യത്തില് ലീഗ് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയാറല്ല. നിലവില് രണ്ടായിട്ടുള്ള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെയും, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെയും പഴയതുപോലെ ഒന്നാക്കുമെന്നും ഷാജി പറഞ്ഞു.
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കോണ്ഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്ത്, പകരം മറ്റൊരു പ്രധാന വകുപ്പ് ലീഗിന് നല്കുന്ന കാര്യം കോണ്ഗ്രസ് ആലോചിക്കുന്നതായി അഭ്യൂഹങ്ങള് നിലനില്ക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഷാജിയുടെ പ്രതികരണം.
