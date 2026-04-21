തൃശൂരില് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്രം
പരിക്കേറ്റവര്ക്ക് 50,000 രൂപ വീതവും നല്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
ന്യൂഡല്ഹി | തൃശൂരില് പടക്കനിര്മാണ ശാലയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തില് ജീവന് നഷ്ടപ്പെട്ടവര്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില് നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ദുരന്തത്തില് ജീവന് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തില് പങ്കുചേരുന്നതായും പരുക്കേറ്റവര് എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കള്ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും പരിക്കേറ്റവര്ക്ക് 50,000 രൂപ വീതവും നല്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
