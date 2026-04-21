തൃശൂരില്‍ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്രം

പരിക്കേറ്റവര്‍ക്ക് 50,000 രൂപ വീതവും നല്‍കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.

Apr 21, 2026 11:43 pm |

Apr 21, 2026 11:43 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി |  തൃശൂരില്‍ പടക്കനിര്‍മാണ ശാലയിലുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ദുരന്തത്തില്‍ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തില്‍ പങ്കുചേരുന്നതായും പരുക്കേറ്റവര്‍ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി എക്‌സിലൂടെ അറിയിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും പരിക്കേറ്റവര്‍ക്ക് 50,000 രൂപ വീതവും നല്‍കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

വെന്തുരുകി രാജ്യം; ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ 20 നഗരങ്ങളിൽ 19ഉം ഇന്ത്യയിൽ! നിങ്ങളുടെ നഗരമുണ്ടോ ഈ പട്ടികയിൽ?

Kerala

മരിച്ച നാല് പേരെ തിരിച്ചറഞ്ഞതായി മന്ത്രി വീണ ജോര്‍ജ്; ഡി എന്‍ എ പരിശോധന നടത്തും

തൃശൂരില്‍ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്രം

നാട് കണ്ട് വലിയ ദുരന്തങ്ങളിലൊന്ന്; പരുക്കേറ്റവര്‍ക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പ് വരുത്തണം: കെ സി വേണുഗോപാല്‍

യു എ ഇയിൽ ഫ്ലൈയിംഗ് ടൈഗർ ഗ്ലാസ് കപ്പുകൾക്ക് നിരോധനം; ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉടൻ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം

കാമുകനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി, ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തി; യുവതി അറസ്റ്റില്‍

അധ്യാപകര്‍ക്കും സഹപാഠികള്‍ക്കുമൊപ്പം പാര്‍ക്ക് കാണാനെത്തിയ അഞ്ച് വയസുകാരന്‍ വെള്ളച്ചാലില്‍ വീണ് മരിച്ചു