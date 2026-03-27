International
ഷാര്ജയില് താമരശ്ശേരി സ്വദേശി കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരുവമ്പൊയില് സ്വദേശിയും സഹപ്രവര്ത്തകനുമായ ഷമീറിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ഷാര്ജ| ഷാര്ജയില് താമരശ്ശേരി സ്വദേശി കഫ്തീരിയ ജീവനകാരന് കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി ചാലക്കര ചാലപ്പടിക്കല് നഫാദ് ആണ് മരണപ്പെട്ടത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരുവമ്പൊയില് സ്വദേശിയും സഹപ്രവര്ത്തകനുമായ ഷമീറിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇരുവരും ഒരേ സ്ഥാപനത്തില് ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു.സംഭവത്തിന്റെ കാരണം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.
National
ലോക്ഡൗണ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന വാര്ത്തകള് തള്ളി കേന്ദ്ര സര്ക്കാര്; വ്യാജ വാര്ത്തകള്ക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണമെന്നും നിര്ദ്ദേശം
International
ഷാര്ജയില് താമരശ്ശേരി സ്വദേശി കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു
Kerala
'സംഘപരിവാറിന് കലയും സാഹിത്യവും മനസിലാകില്ല';ഞെരളത്ത് ഹരിഗോവിന്ദന് മുസ്ലിം ലീഗില്
National
ഗുണ്ടാ നേതാവ് ടാബ്ലറ്റ് ആരിഫിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു
Editors Pick
പതിറ്റാണ്ടുകളായി കഴിക്കുന്ന പ്രമേഹ മരുന്ന് വില്ലനാകുമോ? മെറ്റ്ഫോമിൻ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് പഠനം
National
മധ്യപ്രദേശിൽ ബസും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് 10 പേർ മരിച്ചു; നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക്
