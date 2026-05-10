വെള്ളിത്തിരയിൽ നിന്ന് ഭരണസിഹാസനത്തിലെത്തിയ ദളപതിയുടെ ജീവിത കഥ ഇങ്ങനെ
തമിഴ് സിനിമയിലെ വെള്ളിത്തിരയിൽ നിന്ന് ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്കും അവിടെനിന്ന് ഭരണസിംഹാസനത്തിലേക്കും ജോസഫ് വിജയ് എന്ന വിജയ് നടത്തിയ യാത്ര സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുടെ ‘ഇളയദളപതി’യിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലേക്കുള്ള ഈ വളർച്ച തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പുതിയൊരു യുഗപ്പിറവിയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. 2026 മെയ് 10 ന് തമിഴ്നാട് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർക്ക് മുമ്പാകെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ തമിഴകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറിക്കാണ് രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.
ബാലതാരത്തിൽ നിന്ന് ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക്
1974 ജൂൺ 22 ന് ചെന്നൈയിൽ ജനിച്ച വിജയ്, സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലമുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പിതാവ് പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ എസ് എ ചന്ദ്രശേഖറും മാതാവ് ശോഭ ചന്ദ്രശേഖറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. 1984 ൽ ‘വെട്രി’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ബാലതാരമായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച വിജയ്, പിന്നീട് തന്റെ പിതാവ് സംവിധാനം ചെയ്ത നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ വേഷമിട്ടു. 1992 ൽ ‘നാളയ തീർപ്പ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ നായകനായി മാറുമ്പോൾ വെറും 18 വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം.
തുടക്കത്തിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് വിജയ് നേരിട്ടത്. രൂപത്തെയും അഭിനയത്തെയും പരിഹസിച്ചവർക്ക് മുന്നിൽ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകിയത്. ‘പൂവേ ഉനക്കാക’ എന്ന ചിത്രം വിജയ്ലിന്റെ കരിയറിൽ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായി മാറി. കുടുംബപ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയതാരമായി മാറിയ വിജയ് പിന്നീട് പ്രണയ നായകനിൽ നിന്നും ആക്ഷൻ ഹീറോ എന്ന പദവിയിലേക്ക് പടിപടിയായി വളർന്നു.
കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ നാളുകൾ
തുടക്കകാലത്ത് വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടാൻ വിജയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയശൈലിയും ലുക്കും വിമർശിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ 1996 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘പൂവേ ഉനക്കാക’ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവായി. പിന്നീട് ‘ലവ് ടുഡേ’, ‘കാതലുക്ക് മര്യാദൈ’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തമിഴകത്തിന്റെ ചോക്ലേറ്റ് ഹീറോ പരിവേഷം അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്തു. ‘തിരുമലൈ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ആക്ഷൻ ഹീറോ എന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ചുവടുമാറ്റം ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി. ‘ഗില്ലി’, ‘പോക്കിരി’, ‘തുപ്പാക്കി’ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ വിജയ്ലിനെ തമിഴ് സിനിമയുടെ അനിഷേധ്യനായ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തി.
തന്റെ ഓരോ ചിത്രത്തിലും രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിജയ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. സിനിമയിലെ ഡയലോഗുകൾ പലപ്പോഴും ഭരണകൂടങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒളിയമ്പുകളായിരുന്നു. ‘ജനനായകൻ’ എന്ന ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കി തന്റെ കരിയറിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ നിൽക്കെയാണ് താൻ സിനിമ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള പടിവാതിൽ
സിനിമയുടെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ വിജയ് പുലർത്തിയിരുന്ന താൽപ്പര്യം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. 2009 ൽ ‘വിജയ് മക്കൾ ഇയക്കം’ എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകിയിരുന്നു. സി എ എ വിരുദ്ധ നിലപാടുകളിലൂടെയും പ്രളയകാലത്തെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് കൂടുതൽ അടുത്തു. 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടി വി കെ) ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ തമിഴ് രാഷ്ട്രീയം ഉറ്റുനോക്കുന്ന നേതാവായി അദ്ദേഹം മാറി.
2026 ലെ ചരിത്രവിജയം
സിനിമയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വിരമിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് വിജയ് 2026 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. പെരമ്പൂർ, തൃച്ചി ഈസ്റ്റ് എന്നീ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച അദ്ദേഹം രണ്ടിടത്തും ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടി. ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായരായ ഡി എം കെ യെയും എ ഐ എ ഡി എം കെ യെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ടി വി കെ സിംഗിൾ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടിയായി മാറി. 108 സീറ്റുകൾ നേടിയ വിജയ്, കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഖ്യകക്ഷികളുടെ പിന്തുണയോടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ മാതൃകകളും നയങ്ങളും
തന്റെ ആദ്യ ദേശീയ മാധ്യമ അഭിമുഖത്തിൽ തന്നെ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ മാതൃകകൾ എം ജി രാമചന്ദ്രൻ, ജെ ജയലളിത, എം കരുണാനിധി എന്നിവരാണെന്ന് വിജയ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സി എ എ വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കായി വാദിച്ചും അദ്ദേഹം തന്റെ ജനകീയ അടിത്തറ ഉറപ്പിച്ചു. ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ക്ഷേമം, ഹോം അഫയേഴ്സ് തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ അദ്ദേഹം തന്റെ കൈവശം തന്നെ വച്ചിരിക്കുകയാണ്.
വെല്ലുവിളികളും വാഗ്ദാനങ്ങളും
പുതിയ ഭരണകൂടം നേരിടാൻ പോകുന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ്. തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുക, കൃഷി നവീകരിക്കുക, അഴിമതിയില്ലാത്ത ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് വിജയ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങൾ. എം ജി രാമചന്ദ്രനെയും ജയലളിതയെയും പോലെ സിനിമയിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തിയ വിജയ്ക്ക് അവരുടെ ഭരണമികവ് ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ ലോകം ഇപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
കുടുംബം
ഭാര്യ സംഗീത സ്വർണ്ണലിംഗം, മക്കളായ ജേസൺ സഞ്ജയ്, ദിവ്യ സാഷ എന്നിവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലെ കരുത്താണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും തന്റെ വേരുകൾ മറക്കാത്ത വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹത്തെ ജനപ്രിയനാക്കുന്നു.
Summary
Actor-turned-politician Joseph Vijay has officially taken oath as the 9th Chief Minister of Tamil Nadu following a historic win in the 2026 Assembly elections. Leading the Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), he has broken the long-standing bipolar political structure of the state. His journey from a criticized debutant actor to the highest administrative office of the state reflects a narrative of perseverance and immense public support. He now heads a coalition government promising a ‘new beginning’ for the people of Tamil Nadu.