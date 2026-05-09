പനോരമിക് സൺറൂഫുമായി ടാറ്റ നെക്സോൺ; വില പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ
നെക്സോൺ പത്ത് ലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചതിന്റെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ വേരിയന്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി | ഇന്ത്യയിലെ കോംപാക്ട് എസ് യു വി വിപണിയിൽ തരംഗം സൃടിച്ച് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് പനോരമിക് സൺറൂഫോട് കൂടിയ നെക്സോൺ പ്യുവർ പ്ലസ് പി എസ് വേരിയന്റ് പുറത്തിറക്കി. പത്ത് ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ പനോരമിക് സൺറൂഫ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മോഡലെന്ന പ്രത്യേകതയോടെയാണ് ഈ വാഹനം എത്തുന്നത്. 9.59 ലക്ഷം രൂപയാണ് പെട്രോൾ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡലിന്റെ എക്സ് ഷോറൂം വില.
നെക്സോൺ പത്ത് ലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചതിന്റെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ വേരിയന്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെട്രോൾ, ഡീസൽ, സി എൻ ജി എന്നീ ഇന്ധന ഓപ്ഷനുകളിൽ ഈ പുതിയ വേരിയന്റ് ലഭ്യമാണ്. പെട്രോൾ എ എം ടി പതിപ്പിന് 10.14 ലക്ഷം രൂപയും ഐ സി എൻ ജി മാനുവൽ പതിപ്പിന് 10.39 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് വില. ഡീസൽ വിഭാഗത്തിൽ മാനുവൽ പതിപ്പിന് 10.54 ലക്ഷം രൂപയും എ എം ടി പതിപ്പിന് 11.19 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് എക്സ് ഷോറൂം വിലയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മികച്ച ഫീച്ചറുകളാൽ സമ്പന്നമാണ് നെക്സോൺ പ്യുവർ പ്ലസ് പി എസ്. വോയിസ് അസിസ്റ്റഡ് പനോരമിക് സൺറൂഫിന് പുറമെ 10.25 ഇഞ്ച് ഹർമൻ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം വാഹനത്തിലുണ്ട്. ഇത് വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കും. ആറ് സ്പീക്കറുകളുള്ള ഓഡിയോ സിസ്റ്റം, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ഓട്ടോ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ, റെയിൻ സെൻസിംഗ് വൈപ്പറുകൾ എന്നിവ സുഖകരമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നു.
സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ഫീച്ചറുകളാണ് ടാറ്റ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡൈനാമിക് ഗൈഡ്ലൈനുകളോട് കൂടിയ എച്ച് ഡി റിവേഴ്സ് ക്യാമറ, പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ, പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട്, ഓട്ടോ ഫോൾഡ് സൗകര്യമുള്ള ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഒ ആർ വി എം എന്നിവ ഇതിലുണ്ട്. എൽ ഇ ഡി ടെയിൽ ലാംപുകൾ വാഹനത്തിന് ആകർഷകമായ രൂപം നൽകുന്നു. നിലവിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ, സി എൻ ജി, ഇലക്ട്രിക് എന്നീ നാല് ഇന്ധന ഓപ്ഷനുകളിലും ലഭ്യമാകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക വാഹനം കൂടിയാണ് ടാറ്റ നെക്സോൺ.
Summary
Tata Motors has launched the new Nexon Pure+ PS variant in India, featuring a panoramic sunroof at an aggressive starting price of Rs 9.59 lakh (ex-showroom). This launch makes the Nexon the first vehicle in its segment to offer a panoramic sunroof under the Rs 10 lakh mark. The new variant is available across petrol, diesel, and iCNG powertrains with both manual and automatic transmission options. It comes equipped with premium features like a 10.25-inch touchscreen, cruise control, and an HD reverse camera to celebrate the one-million-unit sales milestone of the Nexon brand.