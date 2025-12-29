Connect with us

Kerala

ആംബുലന്‍സ് മോഷ്ടീച്ച് വിദ്യാര്‍ഥി സംഘം കടന്നു കളഞ്ഞു

കല്ലമ്പലം കുടവൂര്‍ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ആംബുലന്‍സാണ് മോഷണം പോയത്

Published

Dec 29, 2025 9:37 pm |

Last Updated

Dec 29, 2025 9:37 pm

തിരുവനന്തപുരം | ആംബുലന്‍സ് മോഷ്ടീച്ച് വിദ്യാര്‍ഥി സംഘം കടന്നു കളഞ്ഞതായി പരാതി. കല്ലമ്പലം കുടവൂര്‍ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ആംബുലന്‍സാണ് മോഷണം പോയത്. ഏതാനും വിദ്യാര്‍ഥികളെ കാണിനില്ലെന്ന പരാതിയുമായി രക്ഷിതാക്കളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച്ച രാത്രിയാണ് ആംബുലന്‍സ് മോഷണം പോയത്. സ്ഥലത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് വാഹനം മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായതായി പോലീസ് പറയുന്നു. വിദ്യാര്‍ഥികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും കല്ലമ്പലം പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ആംബുലന്‍സുമായി മുങ്ങിയെന്ന സംശയത്തിലാണ് പോലീസ്.

വിദ്യാര്‍ഥികളെയും വാഹനവും കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കിയതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു. കാണാതായ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ആംബുലന്‍സുമായി എങ്ങോട്ടാണു പോയതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ സൂചനയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

കര്‍ണാടക കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാറിന്റെ ബുള്‍ഡോസര്‍ രാജ്; കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് സൗജന്യ പുനരധിവാസമില്ല

Kerala

ആംബുലന്‍സ് മോഷ്ടീച്ച് വിദ്യാര്‍ഥി സംഘം കടന്നു കളഞ്ഞു

Kerala

വ്യാപാരിയുടെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് കൗണ്‍സിലര്‍ക്കെതിരെ ആരോപണം

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള പ്രചരണത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ച നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാന്‍ യുഡിഎഫിന് കഴിഞ്ഞില്ല; എം വി ഗോവിന്ദന്‍

Kerala

ചെരുപ്പ് മാറിയിട്ടു, കോഴിക്കോട് ആദിവാസി വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് ക്രൂര മര്‍ദ്ദനം; പരാതി

Kerala

എംഎല്‍എ ഓഫീസ് കെട്ടിട വിവാദം:കൗണ്‍സിലര്‍ ആര്‍ ശ്രീലേഖ അപക്വമായി പെരുമാറി; എ എന്‍ ഷംസീര്‍

Kerala

സേവ് ബോക്‌സ് ആപ്പ് തട്ടിപ്പ് കേസ്; നടന്‍ ജയസൂര്യയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ പൂര്‍ത്തിയായി