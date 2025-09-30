Connect with us

Ongoing News

ഉള്ളൂരില്‍ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പ്രതിമ തോട്ടില്‍; നാട്ടുകാര്‍ പരാതി നല്‍കി

പഴയ പ്രതിമ മാറ്റി പഞ്ചലോഹം കൊണ്ട് പുതിയ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു

Published

Sep 30, 2025 1:07 pm |

Last Updated

Sep 30, 2025 1:07 pm

തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം ഉള്ളൂരില്‍ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പ്രതിമ തോട്ടില്‍ കണ്ടെത്തി. നാട്ടുകാരാണ് പ്രതിമ തോട്ടില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഉള്ളൂരില്‍ നിന്നും മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. മെഡിക്കല്‍ കോളജ് പോലീസില്‍ നാട്ടുകാര്‍ പരാതി നല്‍കി.

ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ പ്രതിമ മാറ്റി പഞ്ചലോഹം കൊണ്ട് പുതിയ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. പഴയ പ്രതിമയാണ് തോട്ടില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി.

 

---- facebook comment plugin here -----

Latest

Ongoing News

ഉള്ളൂരില്‍ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പ്രതിമ തോട്ടില്‍; നാട്ടുകാര്‍ പരാതി നല്‍കി

Kerala

ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എൻഎസ്എസിന് വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ട്; തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ

International

മ്യാന്മറില്‍ അതിശക്തമായ ഭൂചലനം: 4.7 തീവ്ര രേഖപ്പെടുത്തി

International

ഇന്തോനേഷ്യയിൽ സ്കൂൾ കെട്ടിടം തകർന്നുവീണു അപകടം; ഒരാൾ മരിച്ചു

Kerala

കോണ്‍ഗ്രസ് ഡിജിറ്റല്‍ മീഡിയ സെല്‍ എറണാകുളം ജില്ലാ കണ്‍വീനര്‍ പി വി ജെയിന്‍ മരിച്ച നിലയില്‍

National

ബോക്‌സിങ് താരം മേരികോമിന്റെ വീട്ടില്‍ മോഷണം; പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് പേര്‍ പിടിയില്‍

National

ഗ്രേറ്റര്‍ നോയിഡയില്‍ ട്രെയിനി ഡോക്ടര്‍ 21ാം നിലയില്‍ നിന്ന് ചാടി ജീവനൊടുക്കി