പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കർണാടകയിലെ റോഡ് ഷോക്കിടെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച

ദാവണഗെരെ (കര്‍ണാടക) | തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് യുവാവ്. വന്‍ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണ് കര്‍ണാടകയിലെ ദാവണഗെരെ ജില്ലയില്‍ ഉണ്ടായത്. എന്നാല്‍, നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം ഓടിയെത്തിയ പോലീസ് സംഘം യുവാവിനെ കീഴടക്കി.

#WATCH | Karnataka: Security breach during PM Modi’s roadshow in Davanagere, earlier today, when a man tried to run towards his convoy. He was later detained by police.

(Visuals confirmed by police) pic.twitter.com/nibVxzgekz

