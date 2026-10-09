'ഈച്ചയെ കൊല്ലാൻ ചുറ്റിക എടുക്കരുത്'; സിജെപി സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

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'ഈച്ചയെ കൊല്ലാൻ ചുറ്റിക എടുക്കരുത്'; സിജെപി സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിടുകയോ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടയുകയോ ചെയ്യുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് കോടതി
ന്യൂഡൽഹി | നാളെ കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (Cockroach Janta Party (CJP)) ആഹ്വാനം ചെയ്ത പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നോടിയായി ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി തടയുവാനും ട്രെയിൻ സേവനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കുവാനും ഡൽഹി മെട്രോ (Delhi Metro) സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിടുവാനും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഡൽഹി പോലീസിനും സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിമർശനം. ‘ഒരു ഈച്ചയെ കൊല്ലാൻ ചുറ്റിക ഉപയോഗിക്കുക’ എന്ന തത്വം പിന്തുടരരുതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിടുകയോ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടയുകയോ ചെയ്യുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഒക്ടോബർ 10 ലെ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച മൂന്ന് നിരോധന ഉത്തരവുകൾക്കെതിരെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർ ബെഞ്ചിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. 57 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിടൽ, ന്യൂഡൽഹി, നിസാമുദ്ദീൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റെയിൽവേ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യൽ, ജന്തർ മന്തർ പ്രദേശത്ത് ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടുന്നത് വിലക്കൽ എന്നിവയായിരുന്നു മൂന്ന് ഉത്തരവുകൾ.
പ്രതിഷേധത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച ഡൽഹി പോലീസിന്റെ തീരുമാനവും അഭിഭാഷകർ ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും, കേസിൽ ഹർജിക്കാരോ ഇരയായ കക്ഷികളോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സുപ്രീം കോടതി ആ വിഷയം പരിഗണിച്ചില്ല. എന്നാൽ, ഗതാഗത നിരോധനം കാരണം സാധാരണക്കാർ നേരിടാനിടയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണക്കിലെടുത്ത്, ഈ നിരോധനം പുനഃപരിശോധിക്കാനും മെട്രോ, ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നിയന്ത്രിത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാനും ബെഞ്ച് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഡൽഹി പോലീസിനും കേന്ദ്രത്തിനും വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ (Solicitor General) തുഷാർ മേത്ത സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അതിനാൽ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി ഉറപ്പ് നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ബെഞ്ചിനെ അറിയിച്ചു. സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയെന്നും സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് ചില ഇളവുകൾ നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പൂർണ്ണമായ നിരോധനവും നിയന്ത്രണവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. പൗരന്മാർക്ക് നഗരത്തിനുള്ളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ, നിരോധനം പുനഃപരിശോധിക്കാനും മെട്രോ സർവീസുകളും റെയിൽ സർവീസുകളും അനുവദിക്കാനും അധികാരികളോട് ആവശ്യപ്പെടാമെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ സമ്മതിച്ചതായി ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആനുപാതികത്വ തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സ്വീകരിക്കുന്ന മുൻകരുതൽ നടപടികൾ പൊതുജനങ്ങളെ വിപുലമായി അറിയിക്കണമെന്നും അതിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം ഒഴിവാക്കാമെന്നും ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഗതാഗതം സുഗമമായി നടക്കണമെന്നും തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള സെൻസിറ്റീവ് ആയ പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനായി പോലീസ് ട്രാഫിക് അഡ്വൈസറി പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.
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Supreme Court cautioned government against blanket metro and train restrictions ahead of CJP protest. CJI led bench advised authorities not to use hammer to kill fly and urged regulated movement.