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2027 ഹജ്ജ്: 74 രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള കരാറുകൾ സഊദി പൂർത്തിയാക്കി; ഇന്ത്യയ്ക്ക് 1.75 ലക്ഷം ക്വാട്ട
ജിദ്ദ സൂപ്പർഡോമിൽ സമാപിച്ച ആറാമത് വാർഷിക ഹജ്ജ് കോൺഫറൻസിലും പ്രദർശനത്തിലുമാണ് കരാറുകൾ അന്തിമമാക്കിയത്.
ദമാം|2027 (ഹിജ്റ 1448) ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനത്തിന് മുന്നോടിയായി 74 വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ഹജ്ജ് കരാറുകൾ സഊദി ഹജ്ജ്-ഉംറ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി പൂർത്തിയാക്കി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾക്ക് സുഗമവും സുരക്ഷിതവുമായ തീർത്ഥാടനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തന ചട്ടക്കൂടുകൾ, സേവന നിലവാരം, വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള തീർത്ഥാടക ക്വാട്ട എന്നിവ ഈ കരാറുകളിലൂടെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജിദ്ദ സൂപ്പർഡോമിൽ സമാപിച്ച ആറാമത് വാർഷിക ഹജ്ജ് കോൺഫറൻസിലും പ്രദർശനത്തിലുമാണ് കരാറുകൾ അന്തിമമാക്കിയത്. സഊദി വിഷൻ 2030, ‘പിൽഗ്രിം എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രോഗ്രാം’ എന്നിവയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച നാലുദിവസത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ 150-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം സന്ദർശകരും പങ്കെടുത്തു. സർക്കാർ, സ്വകാര്യ, ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലകളിലായി ആകെ 2,553 സേവന കരാറുകളിലാണ് സമ്മേളനത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്.
ഉഭയകക്ഷി ചട്ടക്കൂട് പ്രകാരം, ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോഓപ്പറേഷൻ (OIC) മാനദണ്ഡമായ ‘പത്ത് ലക്ഷം മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയ്ക്ക് 1,000 തീർത്ഥാടകർ’ എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് സഊദി അറേബ്യ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വാർഷിക ക്വാട്ട അനുവദിക്കുന്നത്. മിന, അറഫ, മുസ്ദലിഫ എന്നീ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലെ ജനത്തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യ-താമസ സൗകര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഒരുക്കുന്നതിനും ഈ ക്വാട്ട സമ്പ്രദായം സഹായിക്കുന്നു.
ജിദ്ദയിൽ ഒപ്പുവെച്ച പ്രധാന ഉഭയകക്ഷി കരാറുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ 2027-ലെ ഹജ്ജ് കരാറും ഉൾപ്പെടുന്നു. സഊദി ഹജ്ജ്-ഉംറ മന്ത്രി ഡോ. തൗഫീഖ് ബിൻ ഫൗസാൻ അൽ-റബീഅയും കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവും ചേർന്നാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. കരാർ പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ക്വാട്ട 1,75,025 തീർത്ഥാടകരായി നിലനിർത്തി. ഇതോടെ ഇന്തോനേഷ്യയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനും ഒപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകരെ അയക്കുന്ന ആദ്യ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ തുടരും.
2027 സീസണിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹജ്ജ് ക്വാട്ട ലഭിച്ചത് ഇന്തോനേഷ്യയ്ക്കാണ് (2,21,000 തീർത്ഥാടകർ). 1,79,210 ക്വാട്ടയുമായി പാകിസ്ഥാൻ രണ്ടാമതും, 1,75,025 ക്വാട്ടയുമായി ഇന്ത്യ മൂന്നാമതുമാണ്. ഇറാൻ (87,550), ബംഗ്ലാദേശ് (78,500), നൈജീരിയ (50,000), എത്യോപ്യ (43,000), അൾജീരിയ (41,300), തുർക്കി (37,770), ഈജിപ്ത് (35,375) എന്നിവയാണ് ഉയർന്ന ക്വാട്ട ലഭിച്ച മറ്റ് പ്രധാന രാജ്യങ്ങൾ.
ജിദ്ദ ഉച്ചകോടിയിൽ കസാക്കിസ്ഥാനുമായി 4,300 തീർത്ഥാടകരുടെ ക്വാട്ട ഉറപ്പാക്കുന്ന കരാറും, ഒമാൻ, നൈജീരിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി പുതുക്കിയ പ്രവർത്തന കരാറുകളും ഒപ്പുവെച്ചു. അതേസമയം, അമേരിക്ക, യുകെ, ഓസ്ട്രേലിയ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തുടങ്ങി മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷമുള്ള പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ അപേക്ഷകർക്ക് പ്രത്യേക രാജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്വാട്ട ബാധകമല്ല. അതേസമയം ഇവർ ‘നുസുക് ഹജ്ജ്’ പോർട്ടൽ വഴി നേരിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.
2027 ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനത്തിലെ പ്രധാന പരിഷ്കാരങ്ങളിലൊന്ന് ‘നുസുക് മസാർ’ (Nusuk Masar) പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയുള്ള ഏകീകൃത ഇലക്ട്രോണിക് കരാർ സംവിധാനമാണ്. വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കായി വെവ്വേറെ കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് പകരം, പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലെ സേവനങ്ങൾ, മക്കയിലെയും മദീനയിലെയും താമസം, ഗതാഗതം, ഭക്ഷണം എന്നിവ ഒരൊറ്റ ഡിജിറ്റൽ അപേക്ഷയിലൂടെ ഉറപ്പാക്കാൻ വിദേശ ഹജ്ജ് മിഷനുകൾക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
തീർത്ഥാടനത്തിന് ആറുമാസം മുമ്പ് തന്നെ കരാറുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റികൾക്കും സ്വകാര്യ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കും വിമാനക്കമ്പനികൾക്കും മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. സൗദി ജനറൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷന്റെ (GACA) നിർദ്ദേശപ്രകാരം, എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര ഉംറ തീർത്ഥാടകരും 2027 ഏപ്രിൽ 7-നകം സഊദിയിൽ നിന്നും മടങ്ങേണ്ടതാണ്
2027 ഏപ്രിൽ 8 മുതൽ മെയ് 10 വരെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഹജ്ജ് വിമാനങ്ങൾ സഊദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. സഊദി സുപ്രീം കോടതിയുടെ “ദുൽഹിജ്ജ” മാസപ്പിറവി പ്രഖ്യാപനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും അന്തിമ തീയതികൾ നിശ്ചയിക്കുകയെങ്കിലും ജ്യോതിശാസ്ത്ര കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2027-ലെ ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ മെയ് 14 മുതൽ മെയ് 19 വരെ നടക്കാനാണ് സാധ്യത. മെയ് 15 ശനിയാഴ്ചയായിരിക്കും അറഫാ സംഗമം. തീർത്ഥാടകരുടെ മടക്കയാത്ര വിമാനങ്ങൾ 2027 മെയ് 19 മുതൽ ജൂൺ 20 വരെ സർവീസ് നടത്തും.
തീർത്ഥാടകരുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ നേരത്തെയുള്ള ഏകോപനവും ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളും നിർണ്ണായകമാണെന്ന് സഊദി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഉഭയകക്ഷി കരാറുകൾ ഒപ്പുവെക്കുകയും ക്വാട്ടകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതോടെ, തീർത്ഥാടകരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, വൈദ്യപരിശോധന, യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള പരിശീലനം എന്നിവയുടെ അവസാന ഘട്ട നടപടികളിലേക്ക് വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ്.
Content Highlights: Saudi Arabia signed 2027 Hajj agreements with 74 countries in Jeddah, retaining India’s quota at 1,75,025 pilgrims. The season introduces the unified Nusuk Masar digital contracting platform. International Hajj flights will arrive from April 8 to May 10, ahead of expected rituals starting May 14.