Saudi Arabia
സഊദിയിലെ കിഴക്കന് പ്രവിശ്യയില് സംഘര്ഷം; ഒരാള് കുത്തേറ്റു മരിച്ചു,നാല് പേര് അറസ്റ്റില്
കുത്തേറ്റവരില് ഒരാള് സംഭവസ്ഥലത്തു വെച്ചുതന്നെ മരണപ്പെട്ടു. മറ്റേയാള്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്
റിയാദ് / ദമാം | സഊദി അറേബ്യയുടെ കിഴക്കന് പ്രവിശ്യയില് വ്യക്തികള് തമ്മിലുണ്ടായ തര്ക്കത്തെയും സംഘര്ഷത്തെയും തുടര്ന്ന് ഒരാള് കുത്തേറ്റു മരിച്ചു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് പേരെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.ഞായറാഴ്ചയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം അധികൃതര് പുറത്തുവിട്ടത്. ആളുകള് തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു തര്ക്കമാണ് കത്തിക്കുത്തിലും കൊലപാതകത്തിലും കലാശിച്ചതെന്ന് സഊദി പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി (പൊതുസുരക്ഷാ വിഭാഗം) അറിയിച്ചു.
പ്രതികള് മൂര്ച്ചയേറിയ ആയുധം (കത്തി പോലുള്ളവ) ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് പേര്ക്ക് നേരെയാണ് അക്രമം നടത്തിയത്. കുത്തേറ്റവരില് ഒരാള് സംഭവസ്ഥലത്തു വെച്ചുതന്നെ മരണപ്പെട്ടു. മറ്റേയാള്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ വ്യക്തിയെ ഉടന് തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന് നിലവില് ആവശ്യമായ മികച്ച വൈദ്യസഹായം നല്കിവരികയാണെന്നും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും സുരക്ഷാ വിഭാഗം അറിയിച്ചു
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചയുടന് തന്നെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര് സ്ഥലത്തെത്തുകയും അക്രമം നടത്തിയ നാല് പ്രതികളെയും വേഗത്തില് തന്നെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതികള്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രാഥമിക നിയമനടപടികള് പോലീസ് ഇതിനകം പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല് അന്വേഷണങ്ങള്ക്കും തുടര്നടപടികള്ക്കുമായി പ്രതികളെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറിയതായി അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി
Content Highlights: One person was stabbed to death and another injured during a violent brawl in Saudi Arabia’s Eastern Province. Security forces quickly apprehended four suspects involved in the attack. Primary legal procedures have been completed, and the case has been handed over to the Public Prosecution.