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മണിക്കൂറിൽ 280 കി.മീ വേഗം; അറിയാം ഇന്ത്യയുടെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ വിശേഷങ്ങൾ...
എട്ട് കോച്ചുകളുള്ള ഈ ട്രെയിനിൽ ഏകദേശം 557 യാത്രക്കാർക്ക് ഒരേസമയം യാത്ര ചെയ്യാം.
ന്യൂഡൽഹി | ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഹൈ-സ്പീഡ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ (Bullet Train) അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നു. മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് ഹൈ-സ്പീഡ് റെയിൽ ഇടനാഴിക്കായി തയാറാക്കിയ ബി 28 ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിന്റെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. ബെംഗളൂരുവിലെ ബി ഇ എം എല്ലിന്റെ ആദിത്യ പ്ലാന്റിൽ പൂർണ്ണമായും തദ്ദേശീയമായാണ് ഈ അത്യാധുനിക ട്രെയിൻ നിർമ്മിക്കുന്നത്. മണിക്കൂറിൽ 280 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ഈ ട്രെയിനിന്റെ പ്രവർത്തന വേഗത മണിക്കൂറിൽ 249 കിലോമീറ്ററാകും. എട്ട് കോച്ചുകളുള്ള ഈ ട്രെയിനിൽ ഏകദേശം 557 യാത്രക്കാർക്ക് ഒരേസമയം യാത്ര ചെയ്യാം.
കോച്ച് കോൺഫിഗറേഷൻ
B28 ട്രെയിനിന് ആകെ 202 മീറ്റർ നീളമുണ്ടാകും. നാല് മോട്ടോർ കാറുകളും നാല് ട്രെയിലർ കാറുകളും ഉൾപ്പെടെ എട്ട് കോച്ചുകളാണ് ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുക. ഇതിൽ ഏഴെണ്ണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലാസ് കോച്ചുകളും ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ് കോച്ചുമാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലാസ് കോച്ചുകളിൽ 3×2 സീറ്റിങ് സംവിധാനവും, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസിൽ 2×2 സീറ്റിങ് സംവിധാനവുമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമേ രണ്ട് ദിവ്യാങ്ജൻ യാത്രക്കാർക്കായി പ്രത്യേക ഇടവും ട്രെയിനിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് രണ്ട് സെറ്റ് എട്ട് കോച്ചുകൾ പരസ്പരം ഘടിപ്പിച്ച് പതിനാറ് കോച്ചുകളുള്ള ട്രെയിനായി മാറ്റാനുള്ള സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട്. ട്രെയിനിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സ് കാബുകളിൽ ഓപ്പറേഷൻ കൺട്രോൾ സെന്ററുമായി വേഗത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഇന്റലിജന്റ് ഓൺ ബോർഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
വൈ-ഫൈ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം
യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം വിവിധ ഭാവി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഇതിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ യാത്രാ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന എൽ സി ഡി സ്ക്രീനുകളും ഓട്ടോമാറ്റിക് അനൗൺസ്മെന്റ് സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട്. അത്യാഹിത ഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവനക്കാരുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി എമർജൻസി ടോക്ക് ബാക്ക് യൂണിറ്റുകളും യാത്രക്കാർക്കായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
പ്രീലോഡ് ചെയ്ത വിനോദങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനായി വൈഫൈ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പാസഞ്ചർ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റവും ലഭ്യമാണ്. ട്രെയിൻ തറയും പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഒരേ നിരപ്പിൽ വരുന്ന ലെവൽ ബോർഡിങ് സംവിധാനവും, വീൽചെയർ പ്രവേശനത്തിന് അനുയോജ്യമായ വലിയ വാതിലുകളും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായുള്ള പ്രത്യേക ടോയ്ലറ്റുകളും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ബ്രെയിൽ ലിപിയിലുള്ള വിവരങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എയർ കണ്ടീഷനിംഗും കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണവും
കോച്ചുകൾക്കുള്ളിൽ സുഖകരമായ താപനിലയും ഈർപ്പവും നിലനിർത്തുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആധുനിക ഹീറ്റിംഗ്, വെന്റിലേഷൻ, എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് (HVAC) സംവിധാനമാണ് B28 ട്രെയിനിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. യാത്രയിലുടനീളം കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണവും യാത്രക്കാരുടെ സുഖവും നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഓരോ കോച്ചിലും രണ്ട് HVAC യൂണിറ്റുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വേഗതയ്ക്കും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾക്കും പുറമേ, ശബ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനും മൊത്തത്തിലുള്ള യാത്രാനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള നിരവധി നടപടികൾ ട്രെയിൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ശബ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ബോഡിയിലും തറയിലും സൗണ്ട് ഇൻസുലേഷനും നോയ്സ് ഡാംപിങ് കോട്ടിംഗുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
എയറോഡൈനാമിക് ഡിസൈൻ
25 കെ വി അൻപത് ഹെർട്സ് എ സി ട്രാക്ഷൻ സിസ്റ്റവും റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് സംവിധാനവുമാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ വഴി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത എയറോഡൈനാമിക് മുൻവശവും കാർ ബോഡി പ്രൊഫൈലും ട്രെയിനിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു. വായു പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുക, ടണൽ മർദ്ദ തരംഗങ്ങളും സോണിക് ബൂമും ലഘൂകരിക്കുക, അതിവേഗ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രക്ഷുബ്ധത കുറയ്ക്കുക എന്നിവയാണ് എയറോഡൈനാമിക് രൂപകൽപ്പനയുടെ ലക്ഷ്യം.
യൂണിയൻ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഇടനാഴികളിൽ മുംബൈ-പുണെ, പുണെ-ഹൈദരാബാദ്, ഹൈദരാബാദ്-ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്-ചെന്നൈ, ചെന്നൈ-ബെംഗളൂരു, ഡൽഹി-വാരണാസി, വാരണാസി-സിലിഗുരി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് പാതയുടെ പ്രയോറിറ്റി സെക്ഷൻ 2027-ഓടെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Content Highlights:
India’s first B28 bullet train, manufactured indigenously by BEML, features a maximum test speed of 280 kmph and a capacity of 557 passengers. Designed for the Mumbai-Ahmedabad corridor, the eight-coach train includes advanced accessibility features, Wi-Fi infotainment, and modern aerodynamic styling.