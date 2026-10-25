Connect with us

From the print

സഊദി സംഘർഷം: കേരള ഹൗസിൽ കൺട്രോൾ റൂം

റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെയും ജിദ്ദയിലെ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിന്റെയും ഏകോപനത്തോടെയാണ് കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തനം നടത്തുക

Published

Oct 25, 2026 5:00 am |

Last Updated

Oct 25, 2026 12:47 am

ന്യൂഡൽഹി | സഊദി അറേബ്യയിൽ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്റെ നിർദേശപ്രകാരം കേരള ഹൗസിൽ പ്രത്യേകം കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു. കൺട്രോൾ റൂം നമ്പർ: 011-23747079, 9310443880 (വാട്സ്ആപ്പ്). കേരള ഹൗസിലെ നോഡൽ ഓഫീസറായി നോർക്ക ഡെവലപ്‌മെന്റ്ഓഫീസർ ജെ ഷാജിമോനെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി ഏകോപനം നടത്തുന്നതിനുള്ള നോഡൽ ഓഫീസറായി അഡീഷനൽ റസിഡന്റ് കമ്മീഷണറുടെ ചാർജുള്ള ലെയ്‌സൺ ഓഫീസർ രാഹുൽ കെ ജയ്സ്വാറിനെയും റസിഡന്റ് കമ്മീഷണർ പുനീത് കുമാർ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെയും ജിദ്ദയിലെ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിന്റെയും ഏകോപനത്തോടെയാണ് കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തനം നടത്തുക.

Content Highlights: A special control room has been opened at Kerala House in New Delhi on the instructions of Chief Minister VD Satheesan due to ongoing tensions in Saudi Arabia. The control room functions in coordination with the Indian Embassy in Riyadh and the Consulate General in Jeddah to assist Keralites.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ഹൂതി ആക്രമണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സഊദിയും തുര്‍ക്കിയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍; ഇസ്താംബൂളില്‍ സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനം

Saudi Arabia

സഊദി അതിര്‍ത്തികളില്‍ വന്‍ മയക്ക്മരുന്ന് വേട്ട; 996 നിരോധിത വസ്തുക്കള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു

Saudi Arabia

അറബ് പാര്‍ലമെന്റ് പ്രസിഡന്റായി സഊദി ശൂറ കൗണ്‍സില്‍ അംഗം സാദ് അല്‍-ഒതൈബി എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

Saudi Arabia

സഊദിക്ക് നേരെ വീണ്ടും ഹൂത്തികളുടെ മിസൈല്‍-ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം; ശക്തമായി പ്രതിരോധിച്ച് സഖ്യസേന

Saudi Arabia

സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു; ഫ്രഞ്ച് പരിശീലകന്‍ ക്രിസ്റ്റോഫ് ഗാല്‍ട്ടിയര്‍ നിയോം എസ്സിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു

Kozhikode

കാലിക്കറ്റ് പ്രസ് ക്ലബ്ബിന് പുതിയ സാരഥികള്‍: ദീപക് ധര്‍മ്മടം പ്രസിഡന്റ്, എ വി ഫര്‍ദിസ് സെക്രട്ടറി

Business

ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ഐഫോണ്‍ ഡ്യുവോ ഫസ്റ്റ് സെയില്‍ മൈജിയില്‍ നടന്നു