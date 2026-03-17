Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: തന്ത്രിക്കെതിരെ തെളിവില്ലെന്ന വിചാരണക്കോടതി പരാമര്ശങ്ങള്ക്ക് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ
തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന അപ്പീല് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചു
കൊച്ചി| ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസില് തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവര്ക്ക് തിരിച്ചടി. തന്ത്രിയ്ക്കെതിരെ തെളിവില്ലെന്ന വിചാരണക്കോടതി പരാമര്ശങ്ങള് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ അപ്പീലില് തന്ത്രിയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന അപ്പീല് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തു.
തന്ത്രി 41ാം ദിവസമാണ് ജാമ്യം നേടി പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇതോടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രസക്തി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തന്ത്രിയുടെ പങ്ക് തെളിയിക്കാന് എസ്ഐടിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും രണ്ട് കേസുകളിലും തന്ത്രിയുടെ പങ്കിന് തെളിവുകളില്ലെന്നുമാണ് ജാമ്യ ഉത്തരവില് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എസ്ഐടിയുടെ വാദങ്ങള് തള്ളിയായിരുന്നു ജാമ്യ ഉത്തരവ്.
