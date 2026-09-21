Connect with us

International

റഷ്യന്‍ പാര്‍ലിമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഡുമയില്‍ യുണൈറ്റഡ് റഷ്യ പാര്‍ട്ടിക്ക് വന്‍ വിജയം; പുടിന് ശക്തമായ പിന്തുണ

2022ൽ ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം റഷ്യയിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നടന്ന ആദ്യത്തെ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്.

Published

Sep 21, 2026 8:51 pm |

Last Updated

Sep 21, 2026 8:53 pm

മോസ്‌കോ | 2022ൽ ഉക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം ആദ്യമായി റഷ്യയില്‍ നടന്ന പാര്‍ലിമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രസിഡന്റ് വളാഡിമിര്‍ പുടിന്റെ യുണൈറ്റഡ് റഷ്യ പാര്‍ട്ടിക്ക് ചരിത്ര വിജയം. ഡുമ സ്റ്റേറ്റിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെ 450 സീറ്റുകളില്‍ 355 സീറ്റുകളും നേടി റെക്കോര്‍ഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് യുണൈറ്റഡ് റഷ്യ പാര്‍ട്ടി ഭരണം ഉറപ്പിച്ചത്.

പുടിന്റെ നയങ്ങളെ വിമര്‍ശിക്കുന്ന പ്രമുഖ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികൾ ഒന്നും മത്സര രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താൻ യുണൈറ്റഡ് റഷ്യ പാർട്ടിക്ക് വഴിയൊരുക്കി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി 40 സീറ്റുകളോടെ രണ്ടാമതെത്തിയപ്പോള്‍ നാഷണലിസ്റ്റ് എല്‍ ഡി പി ആർ 25 സീറ്റുകളും ന്യൂ പീപ്പിള്‍ പാര്‍ട്ടി 20 സീറ്റുകളും നേടി. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 59 ശതമാനത്തിലധികം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി (Electoral turnout) ഇലക്ടറല്‍ ചീഫ് എല്ലാ പാംഫിലോവ അറിയിച്ചു.

രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സുരക്ഷക്കും ദേശീയ താത്പര്യങ്ങള്‍ക്കും മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്ന വളാഡിമിര്‍ പുടിന്റെ ശക്തമായ നേതൃത്വത്തിന് (Vladimir Putin leadership) റഷ്യന്‍ ജനത നല്‍കിയ ഉറച്ച അംഗീകാരമായാണ് ഭരണപക്ഷം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്.

Content Highlights: Vladimir Putin’s party secures historic win in Russia. United Russia bags 355 out of 450 seats. Electoral chief confirms 59 percent turnout.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 23 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി

Kerala

ഇടുക്കിയില്‍ ദമ്പതികള്‍ കുളത്തില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍

International

റഷ്യന്‍ പാര്‍ലിമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഡുമയില്‍ യുണൈറ്റഡ് റഷ്യ പാര്‍ട്ടിക്ക് വന്‍ വിജയം; പുടിന് ശക്തമായ പിന്തുണ

Kerala

ജിയോ ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജിയിൽ പി ജി ഡിപ്ലോമ

Kerala

'പിഎം ശ്രീയിലും വഖഫ് ഭേദഗതി നിയമത്തിലും കണ്ട അതേ വ്യഗ്രത'; ലേബര്‍ കോഡ് നടപ്പാക്കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിനെതിരെ പിണറായി

Kerala

ഈഴവര്‍ പൂണൂല്‍ ധരിച്ച് പൂജ നടത്തുന്നത് ബ്രാഹ്മണ മഹിമയുള്ളതിനാല്‍: ജി സുധാകരന്‍

Kerala

ചില്ലറ ചോദിച്ചെത്തി, വനിത ടിടിഇയുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ കവര്‍ന്നു; പ്രതി പിടിയില്‍