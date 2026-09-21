അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന കൊള്ള: 105 സംഭവങ്ങൾ സി സി ടി വിയിൽ പതിഞ്ഞതായി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്

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അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന കൊള്ള: 105 സംഭവങ്ങൾ സി സി ടി വിയിൽ പതിഞ്ഞതായി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്
കുറ്റപത്രം ലഭിച്ച ശേഷം നിയമപരമായി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ മജിസ്ട്രേറ്റിന് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം നൽകി.
ന്യൂഡൽഹി | അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന സംഭാവന മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ 105 മോഷണ സംഭവങ്ങൾ സി സി ടി വി (CCTV) ദൃശ്യങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തി. കേസ് പരിഗണിച്ച സുപ്രീം കോടതിയിൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയാണ് അന്വേഷണ പുരോഗതിയും സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയത്.
കേസിലെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണെന്നും സെപ്റ്റംബർ 25 ഓടെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുമെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ വ്യക്തമാക്കി. കുറ്റപത്രം ലഭിച്ച ശേഷം നിയമപരമായി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ മജിസ്ട്രേറ്റിന് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം നൽകി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്.
അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജിക്കാർ അപേക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി അത് നിരസിച്ചു. കേസിന്റെ നടപടികൾ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും തുടരന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ടാൽ ഉത്തരവിറക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് സംഭാവനയായി ലഭിക്കുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുടെ രസീതുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നും ഇവ എസ് ബി ഐ (SBI) ലോക്കറുകളിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. സംഭാവന മോഷണ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളായ ചമ്പത് റായ്, അനിൽ മിശ്ര എന്നിവരെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് മുൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനായ റിട്ടയേർഡ് എയർ മാർഷൽ ജിതേന്ദ്ര മിശ്രയെ സി ഇ ഒ ആയി നിയമിച്ചു കൊണ്ട് ട്രസ്റ്റിൽ പുതിയ ഭരണസംവിധാനം നടപ്പിലാക്കി.
ട്രസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ലഖ്നൗ ഡിവിഷണൽ കമ്മീഷണർ വിജയ് വിശ്വാസ് പന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്നംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ ജൂൺ 13 നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത്. എഫ് ഐ ആറിൽ പേരുള്ള അവിനാഷ് ശുക്ല, അനുകൽപ് മിശ്ര, ലവ്കുഷ് മിശ്ര, മനീഷ് കുമാർ യാദവ്, കരുണേഷ് പാണ്ഡെ, രാമശങ്കർ മിശ്ര, സുഭാഷ് ശ്രീവാസ്തവ, രാം ശങ്കർ യാദവ് എന്ന ടിന്നു എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെയും അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെയും വകുപ്പുകൾ ചുമത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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SIT status report in Supreme Court revealed 105 donation theft cases caught on CCTV at Ayodhya Ram Temple. Eight accused are in custody. Charge sheet will be filed by September 25.