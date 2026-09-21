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11 വർഷങ്ങൾക്കിടെ ആദ്യമായി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് അമേരിക്കയിലേക്ക്; സന്ദർശനം ഈ മാസം 23 മുതൽ
സെപ്റ്റംബർ 24-ന് വാഷിങ്ടണിൽ വെച്ച് ഷി ജിൻപിങ് ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും
വാഷിങ്ടൺ | ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ 25 വരെ അമേരിക്ക സന്ദർശിക്കും. യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് ത്രിദിന സന്ദർശനം. സെപ്റ്റംബർ 24-ന് വാഷിങ്ടണിൽ വെച്ച് ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിൽ നിർണ്ണായക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, അപൂർവ ധാതുക്കളുടെ (Rare Earth) വിതരണം, തായ്വാൻ വിഷയം, ഇറാൻ ഉൾപ്പെട്ട യുദ്ധം തുടങ്ങിയ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഷി ജിൻപിങ് വൈറ്റ് ഹൗസ് സന്ദർശിക്കുന്നത്. ഇതിനുമുമ്പ് 2015-ൽ ബരാക് ഒബാമ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തിയത്. ഈ വർഷം മേയ് മാസത്തിൽ ട്രംപ് ചൈന സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.
ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതിന് മുന്നോടിയായി ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഉന്നതതല സംഘം വാഷിങ്ടണിൽ സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ചൈനീസ് വൈസ് പ്രീമിയർ ഹെ ലിഫെങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിനിധി സംഘമാണ് സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ 23 വരെ അമേരിക്കയിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര കരാറുകൾ നീട്ടൽ, അപൂർവ്വ ധാതുക്കളുടെ കയറ്റുമതി ലൈസൻസുകൾ, അമേരിക്കൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചൈന വാങ്ങുന്നത് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ നിർമിത ബുദ്ധി സാങ്കേതികവിദ്യയും പ്രധാന വിഷയമാകും. വികസിത ചിപ്പുകളുടെ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണവും സാങ്കേതിക മത്സരവും ഇരു രാജ്യങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ, പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അപൂർവ ധാതുക്കളുടെ സംസ്കരണത്തിൽ ചൈനയ്ക്കുള്ള മേൽക്കൈ അമേരിക്കയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കൂടാതെ തായ്വാൻ വിഷയത്തിലും ഇറാൻ ഉൾപ്പെട്ട യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഇരു നേതാക്കളും സംസാരിക്കും.
വാഷിങ്ടൺ പ്രദേശത്ത് എത്തുന്ന ഷി ജിൻപിങ്ങിനെ ജോയിന്റ് ബേസ് ആൻഡ്രൂസിൽ വെച്ച് ട്രംപ് നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കും. തുടർന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണ ചടങ്ങും സ്റ്റേറ്റ് ഡിന്നറും സംഘടിപ്പിക്കും. ആമസോൺ മേധാവി ജെഫ് ബെസോസ്, ആൽഫബെറ്റ് മേധാവി സുന്ദർ പിച്ചെ, ഓപ്പൺ എ ഐ മേധാവി സാം ആൾട്ട്മാൻ, ആപ്പിൾ മേധാവി ടിം കുക്ക്, ടെസ്ല മേധാവി ഈലോൺ മസ്ക്, എൻവിഡിയ മേധാവി ജെൻസൻ ഹുവാങ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സാങ്കേതിക വ്യവസായ പ്രമുഖർ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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Chinese President Xi Jinping will visit the White House from Sept 23-25 for talks with Donald Trump. The summit will cover trade, rare earths, AI, Taiwan, and the US-Iran war.