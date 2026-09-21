Connect with us

Kerala

പ്രിയദര്‍ശിനി പദ്ധതിക്ക് നാളെ 100 ദിവസം; സന്തോഷം പങ്കിടാന്‍ സാരി വിതരണം

രാവിലെ 10ന് തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂര്‍ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ടെര്‍മിനലില്‍ മന്ത്രി സി പി ജോണ്‍ സാരി വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കും

Published

Sep 21, 2026 12:24 pm |

Last Updated

Sep 21, 2026 12:24 pm

തിരുവനന്തപുരം | സ്ത്രീകള്‍ക്കു സൗജന്യ യാത്ര നല്‍കുന്ന കെ എസ് ആര്‍ ടി സിയുടെ പ്രിയദര്‍ശിനി പദ്ധതിക്ക് നാളെ 100 ദിവസം പൂര്‍ത്തിയാകും.

ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ഡിപ്പോകളിലും വനിതകള്‍ക്ക് സാരി വിതരണം ചെയ്യും. വനിതാ ജീവനക്കാര്‍ക്കും യാത്രക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവന മേഖലയിലെ വനിതകള്‍ക്കുമാണു സാരി വിതരണം ചെയ്യുക.

രാവിലെ 10ന് തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂര്‍ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ടെര്‍മിനലില്‍ മന്ത്രി സി പി ജോണ്‍ സാരി വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കും. പ്രിയദര്‍ശിനി പദ്ധതി മികച്ച രീതിയില്‍ മുന്നോട്ടുപോകുകയാണെന്നും നിലവില്‍ ഓര്‍ഡിനറി ബസുകളില്‍ മാത്രമാണ് പദ്ധതി ഈ രീതിയില്‍ തന്നെ തുടരാനാണ് തീരുമാനമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

 

Content Highlights: The KSRTC Priyadarshini scheme offering free bus travel for women completes 100 days tomorrow. To mark the occasion, sarees will be distributed to women at all depots, with the inauguration led by Minister C P John at Thampanoor. The Minister confirmed the scheme will continue in ordinary buses.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മന്ത്രി കെ എം ഷാജിക്ക് ആഡംബര കാര്‍ നല്‍കിയ ആളെ സ്‌കൂള്‍ കമ്മിറ്റിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ വഴിവിട്ട ഉത്തരവ്

Business

TODAY'S GOLD RATE|സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ നേരിയ ഇടിവ്; പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞു

Kerala

പ്രിയദര്‍ശിനി പദ്ധതിക്ക് നാളെ 100 ദിവസം; സന്തോഷം പങ്കിടാന്‍ സാരി വിതരണം

Kerala

ട്രെയിന്‍മാര്‍ഗം ബൈക്കുകള്‍ എത്തിച്ച് വിമാനത്തില്‍ വന്നിറങ്ങി കേരളത്തില്‍ സംഘടിത കവര്‍ച്ചാ ശ്രമം;11 യു പി സ്വദേശികള്‍ പിടിയില്‍

Kerala

ബൈക്കുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് കാലിക്കറ്റ് എഫ്സി ഫുട്ബോള്‍ താരം മരിച്ചു

National

ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാലയില്‍ എന്‍ എസ് യു പരാജയം; രാഹുല്‍ ഗാന്ധി അടിയന്തിര റിപ്പോര്‍ട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു

Kerala

പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോള്‍ ധൂര്‍ത്ത് എന്നാരോപിച്ചു ബഹിഷ്‌കരിച്ച ലോക കേരള സഭ നടത്താന്‍ യു ഡി എഫ് സര്‍ക്കാര്‍