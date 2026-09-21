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ബാബ് അൽ മന്ദബ്: അധികാരത്തിന്റെ കടലിടനാഴി
ഒരു കടലിടുക്കിലെ അസ്ഥിരത ലോകവ്യാപാരത്തിന്റെ ചെലവ് വര്ധിപ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് കടൽപ്പാതകളുടെ സുരക്ഷ ഇനി പ്രാദേശിക വിഷയമായി മാത്രം കാണാനാകില്ല. ബാബ് അല് മന്ദബിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധി അതാണ് ഓര്മിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ കടല്വാതില് സുരക്ഷിതമായി തുറന്നുകിടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെയും യൂറോപ്പിന്റെയും ഏഷ്യയുടെയും മാത്രം താത്പര്യമല്ല; ലോകവ്യാപാരത്തിന്റെ സ്ഥിരതയുടെ ആവശ്യകതയാണ്.
ചരിത്രത്തില് കടലുകള് പലപ്പോഴും രാജ്യങ്ങളുടെ അതിര്ത്തികളേക്കാള് ശക്തമായ വ്യാപാര പാതകളായിരുന്നു. പുരാതന യമനിലെ കുന്തിരിക്കം, മൈറ തുടങ്ങിയ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കള് ചെങ്കടല് കടന്ന് ഈജിപ്തിലേക്കും മെഡിറ്ററേനിയന് ലോകത്തേക്കും എത്തിയിരുന്ന കാലം മുതല് അറേബ്യന് ഉപദ്വീപിനും ആഫ്രിക്കന് ഭൂഖണ്ഡത്തിനുമിടയിലെ ജലപാതക്ക് വലിയ വാണിജ്യപ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു.
1869ല് സൂയസ് കനാല് തുറന്നതോടെ ഈ പ്രാധാന്യം പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയര്ന്നു. ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തില് നിന്ന് ചെങ്കടല് വഴി സൂയസ് കനാലിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് മെഡിറ്ററേനിയന് കടല് വഴി യൂറോപ്പിലേക്കുമുള്ള കപ്പല് ഗതാഗതത്തിന്റെ നിര്ണായക കവാടമായി ബാബ് അല് മന്ദബ് മാറി. “കണ്ണീരിന്റെ കവാടം’ എന്നര്ഥമുള്ള ഈ കടലിടുക്ക് ഇന്ന് ഭൂപടത്തിലെ ഇടുങ്ങിയൊരു ജലപാത മാത്രമല്ല; ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ് എന്നീ മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആഗോള വ്യാപാരത്തിന്റെ പ്രധാന നാഡിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാബ് അല് മന്ദബിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം മാറുമ്പോള് അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം യമനിന്റെ തീരത്തോ ചെങ്കടല് മേഖലയിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ലോകത്തിന്റെ ചരക്കുനീക്കത്തെയും വിതരണ ശൃംഖലകളെയും ഊര്ജ വിപണിയെയും നേരിട്ട് സ്പര്ശിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം.
ഈ യാഥാര്ഥ്യമാണ് ഹൂതി സേനയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കങ്ങള്ക്ക് ആഗോള പ്രാധാന്യം നല്കുന്നത്. ചെങ്കടല് മേഖലയിലെ കപ്പലുകള്ക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങളും ബാബ് അല് മന്ദബിനോട് ചേര്ന്ന യമന് തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ സൈനിക മുന്നേറ്റവും ഈ നിര്ണായക കടല്പ്പാതയുടെ സുരക്ഷയെ വീണ്ടും അന്താരാഷ്ട്ര ചര്ച്ചയുടെ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബാബ് അല് മന്ദബ് പൂര്ണമായി അടയ്ക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം നിലവില് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും, അതിലേക്കുള്ള സുരക്ഷാ ഭീഷണി പോലും കപ്പല്ക്കമ്പനികളെ പാത മാറ്റാന് നിര്ബന്ധിതരാക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഗൗരവം. 2023ന് ശേഷം ചെങ്കടല് ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് നിരവധി കപ്പല് കമ്പനികള് സൂയസ് പാത ഉപേക്ഷിച്ച് ആഫ്രിക്കയുടെ തെക്കേ അറ്റമായ കേപ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് ചുറ്റിയുള്ള ദീര്ഘപാത സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അതോടെ യാത്രാസമയം, ഇന്ധനച്ചെലവ്, ഇന്ഷ്വറന്സ് നിരക്ക്, ചരക്കുകൂലി എന്നിവ ഉയര്ന്നു. സൂയസ് കനാല് വഴിയുള്ള കപ്പല് ഗതാഗതം പ്രതിസന്ധിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നിലയില് നിന്ന് ഗണ്യമായി താഴ്ന്നതായി യു എന് ട്രേഡ് ആന്ഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ബാബ് അല് മന്ദബിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാണ്. ഒരു കടൽപ്പാതയില് നേരിട്ടുള്ള തടസ്സം ഉണ്ടാകാതെ തന്നെ സുരക്ഷാ ഭീഷണി സൃഷ്ടിച്ച് കപ്പലുകളെ വഴിതിരിക്കാന് കഴിഞ്ഞാല് പോലും ആഗോള വ്യാപാരത്തിന്റെ ചെലവ് ഉയരും. കപ്പലുകള് കൂടുതല് ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടിവരുന്നതിനൊപ്പം ഒരേ കപ്പലിന് ഒരു യാത്ര പൂര്ത്തിയാക്കാന് കൂടുതല് സമയം വേണ്ടിവരും. ഇതോടെ ആഗോള കപ്പല്ശേഷിയുടെ ലഭ്യതയിലും കണ്ടെയ്നര് ഗതാഗതത്തിലും സമ്മര്ദമുണ്ടാകും. ചരക്കുകള് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് വൈകിയെത്തുന്നത് വ്യവസായ ഉത്പാദനത്തെയും വിതരണ ശൃംഖലകളെയും ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടുതല് വ്യക്തമാണ്. യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യന് കയറ്റുമതിയുടെ പ്രധാന കടൽപ്പാതയാണ് ചെങ്കടല് സൂയസ് ബന്ധം.
വസ്ത്രങ്ങള്, എന്ജിനീയറിംഗ് ഉത്പന്നങ്ങള്, രാസവസ്തുക്കള്, മരുന്നുകള്, കാര്ഷിക ഉത്പന്നങ്ങള് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ കയറ്റുമതിക്കാര്ക്ക് ഈ പാതയിലെ തടസ്സം നേരിട്ട് ബാധകമാകും. ദീര്ഘ പാതയിലേക്ക് മാറേണ്ടിവന്നാല് ഗതാഗതച്ചെലവ് ഉയരും; ചരക്കുകള് എത്താന് കൂടുതല് സമയം വേണ്ടിവരും; അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് ഇന്ത്യന് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ മത്സരശേഷിയിലും സമ്മര്ദമുണ്ടാകാം. പ്രത്യേകിച്ച് കുറഞ്ഞ ലാഭവിഹിതത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ചെറുകിട, ഇടത്തരം കയറ്റുമതി സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഈ അധിക ചെലവ് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും. ഇന്ത്യയുടെ ഇറക്കുമതിയിലും സമാനമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് ഉണ്ടാകും. വ്യവസായത്തിനാവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കള്, യന്ത്രഭാഗങ്ങള്, രാസവസ്തുക്കള്, ഊര്ജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരക്കുകള് എന്നിവയുടെ ഗതാഗതച്ചെലവ് ഉയര്ന്നാല് ഉത്പാദനച്ചെലവിലും അതിന്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകും. ഒടുവില് ഈ അധിക ചെലവിന്റെ ഒരു ഭാഗം ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ വിലകളിലേക്കും മാറാം.
അതിനാല് ബാബ് അല് മന്ദബിലെ പ്രതിസന്ധി ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ വ്യാപാരത്തെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല; പണപ്പെരുപ്പം, വ്യവസായ ഉത്പാദനം, ഉപഭോക്തൃവില, വിദേശനാണയച്ചെലവ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക സുരക്ഷാ വിഷയവുമാണ്.
എണ്ണ വിപണിയും ഇതില് നിര്ണായകമാണ്. ചെങ്കടല് വഴിയുള്ള എണ്ണയുടെയും പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുകയോ അതിന്റെ സുരക്ഷാചെലവ് ഉയരുകയോ ചെയ്താല് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് വിതരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക വര്ധിക്കും. ഇന്ത്യ വലിയ തോതില് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമായതിനാല് അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണ വിലയിലെ വര്ധന ഇറക്കുമതി ബില്ലിലും വിദേശനാണയ ആവശ്യകതയിലും സമ്മര്ദം സൃഷ്ടിക്കും. ഇന്ധനച്ചെലവില് നിന്ന് ഗതാഗതത്തിലേക്കും വ്യവസായ ഉത്പാദനത്തിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്ന ശൃംഖലാപ്രതികരണം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ മേഖലകളെ ബാധിച്ചേക്കാം.
എന്നാല് ബാബ് അല് മന്ദബിന്റെ തന്ത്രപ്രാധാന്യം എണ്ണ ഗതാഗതത്തില് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ഏഷ്യ- യൂറോപ്പ് കണ്ടെയ്നര് വ്യാപാരത്തിന്റെ പ്രധാന ധമനിയാണ് ഈ പാത. ലോകവ്യാപാരത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം സമുദ്ര ഗതാഗതത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ദീര്ഘകാല അസ്ഥിരത ആഗോള വിതരണശൃംഖലയെ തന്നെ ബാധിക്കും. 2023ല് ആഗോള സമുദ്രവ്യാപാരത്തിന്റെ ഏകദേശം 8.7 ശതമാനം ബാബ് അല് മന്ദബ് വഴി കടന്നുപോയതായി യു എന് ട്രേഡ് ആന്ഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാബ് അല് മന്ദബിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനോ അവിടുത്തെ കപ്പല് ഗതാഗതത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനോ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ആഗോള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയില് വലിയ സമ്മര്ദം സൃഷ്ടിക്കും.
ഹൂതി സേനയുടെ സൈനിക ശേഷിക്ക് പിന്നിലെ വിദേശ പിന്തുണയെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചയില് ഇറാന്റെ പങ്കും പ്രധാനമാണ്. ഹൂതികള്ക്ക് ആയുധങ്ങളും സാങ്കേതിക സഹായങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതായി വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര അന്വേഷണങ്ങളും റിപോര്ട്ടുകളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹൂതികളെ നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം ഇറാന് നിഷേധിക്കുന്നു. അതിനാല് ഇറാന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തലില് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളും വേര്തിരിച്ച് കാണേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല് ഹൂതികളുടെ സൈനിക ശേഷി ചെങ്കടല് മേഖലയിലെ കപ്പല് ഗതാഗതത്തിന് ഉയര്ത്തുന്ന വെല്ലുവിളി അവഗണിക്കാനാകാത്തതാണ്. ബാബ് അല് മന്ദബിനോട് ചേര്ന്ന തീരപ്രദേശങ്ങളില് അവരുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാകുന്നത് കപ്പല് ഗതാഗതത്തിന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക വര്ധിപ്പിക്കും. ഇവിടെ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കുമായുള്ള താരതമ്യവും പ്രസക്തമാണ്. ഹോര്മുസ് പ്രധാനമായും ആഗോള എണ്ണ- വാതക വിതരണത്തിന്റെ നിര്ണായക കവാടമാണെങ്കില് ബാബ് അല് മന്ദബ് ഏഷ്യ- യൂറോപ്പ് ചരക്കുഗതാഗതത്തിന്റെയും സൂയസ് കനാല് ബന്ധത്തിന്റെയും പ്രധാന കണ്ണിയാണ്.
അതിനാല് ഹോര്മുസിലെ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഘാതം ഊര്ജ വിപണിയില് കൂടുതല് നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോള് ബാബ് അല് മന്ദബിലെ ദീര്ഘകാല തടസ്സം ചരക്കുനീക്കം, കണ്ടെയ്നര് ഗതാഗതം, വിതരണശൃംഖല, ഊര്ജഗതാഗതം എന്നിവയെ ഒരേസമയം ബാധിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. ഈ രണ്ട് കടലിടുക്കുകളിലും ഒരേസമയം ഗുരുതരമായ തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയില് കൂടുതല് സങ്കീര്ണമായ ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കും. അതിനാല് ബാബ് അല് മന്ദബിന്റെ സുരക്ഷ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദേശ നയത്തിന്റെ ഒരു വിഷയമെന്നതിലുപരി ദേശീയ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമാണ്. പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിലും ഈ വിശാലമായ പശ്ചാത്തലം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. വാണിജ്യ കപ്പലുകള്ക്ക് സുരക്ഷിതമായ കടന്നുപോക്ക് ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് അടിയന്തര ആവശ്യമാണ്.
അതിനൊപ്പം യമനിലെ സംഘര്ഷത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങള് ശക്തിപ്പെടുത്തണം. കപ്പലുകള്ക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങള് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ധാരണ, ആയുധ പ്രവാഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ സംവിധാനങ്ങള്, പ്രാദേശിക ശക്തികള് തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എന്നിവ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകണം. സൈനിക ഇടപെടലിലൂടെ മാത്രം ദീര്ഘകാല കടല്സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന് കഴിയില്ല. കടലിടുക്കിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിന് പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും വേണം.
ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വ്യാപാര പാതകളുടെ വൈവിധ്യവത്കരണത്തിനും അതേ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. തുറമുഖങ്ങളുടെ ശേഷി വര്ധിപ്പിക്കുക, ട്രാന്സ്ഷിപ്മെന്റ് സൗകര്യങ്ങള് വികസിപ്പിക്കുക, ബദല് ചരക്കുപാതകള് ശക്തിപ്പെടുത്തുക, പ്രതിസന്ധിക്കാലത്ത് കയറ്റുമതിക്കാര്ക്ക് ഇന്ഷ്വറന്സ്- ധനസഹായ സംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കുക തുടങ്ങിയ നടപടികള് ദീര്ഘകാല തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകണം. ഒരു കടലിടുക്കിലെ അസ്ഥിരത ലോകവ്യാപാരത്തിന്റെ ചെലവ് വര്ധിപ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് കടൽപ്പാതകളുടെ സുരക്ഷ ഇനി പ്രാദേശിക വിഷയമായി മാത്രം കാണാനാകില്ല. പുരാതന വ്യാപാരത്തിന്റെ ഒരു കവാടത്തില് നിന്ന് ആധുനിക ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നിര്ണായക നാഡിയായി വളര്ന്ന ബാബ് അല് മന്ദബിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധി അതാണ് ഓര്മിപ്പിക്കുന്നത്.
ഈ കടല്വാതില് സുരക്ഷിതമായി തുറന്നുകിടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെയും യൂറോപ്പിന്റെയും ഏഷ്യയുടെയും മാത്രം താത്പര്യമല്ല; ലോകവ്യാപാരത്തിന്റെ സ്ഥിരതയുടെ ആവശ്യകതയാണ്. അതിനാല് ബാബ് അല് മന്ദബിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം തേടുമ്പോള് കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷ മാത്രമല്ല, യമനിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരതയും പ്രാദേശിക സമാധാനവും അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിന്റെ തുടര്ച്ചയും ഒരുമിച്ച് പരിഗണിക്കപ്പെടണം.
ശക്തിപ്രകടനങ്ങളിലൂടെ കടല്വാതിലുകള് തുറന്നുവെക്കുന്നതിനേക്കാള് നയതന്ത്രത്തിലൂടെയും പരസ്പര ധാരണയിലൂടെയും അവ സുരക്ഷിതമാക്കുകയാണ് ദീര്ഘകാലത്തില് ഫലപ്രദമായ വഴി. ലോകവ്യാപാരത്തിന്റെ ഈ നിര്ണായക കവാടം വീണ്ടും സംഘര്ഷത്തിന്റെ പ്രതീകമാകാതെ, രാജ്യങ്ങള് തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതമായ പാലമായി നിലനില്ക്കുന്നതിലാണ് എല്ലാവരുടെയും താത്പര്യം.
Content Highlights:
Rising security threats and military actions by Houthi forces near the Bab al-Mandab Strait have disrupted critical Red Sea shipping lanes. Vessels avoiding the Suez Canal route via the Cape of Good Hope face increased travel time, higher freight rates, and rising insurance costs. The ongoing maritime instability poses significant economic risks to global supply chains, energy markets, and Indian trade