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ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് ഔപചാരിക തുടക്കം; ഇന്ത്യൻ പതാകയേന്തി മനു ഭാക്കറും പവൻ സെഹ്റാവത്തും
സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഷോട്ട് പുട്ട് താരം തജീന്ദർപാൽ സിംഗ് തോറിന് പകരമാണ് പവൻ സെഹ്റാവത്തിനെ പുരുഷ ഫ്ലാഗ് ബെയററായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
നാഗോയ | ഇരുപതാമത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് (Asian Games 2026) ജപ്പാനിലെ നാഗോയയിലുള്ള പലോമ മിസുഹോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രൗഢഗംഭീരമായ തുടക്കം. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഇരട്ട ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവ് മനു ഭാക്കറും കബഡി താരം പവൻ സെഹ്റാവത്തും ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിന്റെ ഫ്ലാഗ് ബെയറർമാരായി അണിനിരന്നു. സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ ഒക്ടോബർ 4 വരെ നടക്കുന്ന ഈ കായിക മാമാങ്കത്തിൽ 36 കായിക ഇനങ്ങളിലായി 501 അത്ലറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.
സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഷോട്ട് പുട്ട് താരം തജീന്ദർപാൽ സിംഗ് തോറിന് പകരമാണ് പവൻ സെഹ്റാവത്തിനെ പുരുഷ ഫ്ലാഗ് ബെയററായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. 45 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള അത്ലറ്റുകൾ 43 കായിക ഇനങ്ങളിലായി 469 മെഡൽ ഇവന്റുകളിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നു.
മനു ഭാക്കർ, വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ, 25 മീറ്റർ പിസ്റ്റൾ, 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ മിക്സഡ് ടീം ഇനങ്ങളിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. കബഡിയിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണം നിലനിർത്തുകയാണ് പവൻ സെഹ്റാവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പുരുഷ കബഡി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒമ്പത് പതിപ്പുകളിൽ എട്ടിലും ഇന്ത്യ സ്വർണം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 28 സ്വർണമടക്കം 106 മെഡലുകളുമായി നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ഹാങ്ഷൗവിലെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
എന്നാൽ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ഡിഫൻഡിംഗ് ചാമ്പ്യനായ ജാവലിൻ ത്രോ താരം നീരജ് ചോപ്ര ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. ബാഡ്മിന്റണിൽ പി വി സിന്ധു, വേയ്റ്റ്ലിഫ്റ്റിംഗിൽ മീരാഭായ് ചാനു, ബോക്സിംഗിൽ ലോവ്ലിന ബോർഗോഹെയ്ൻ, റെസ്ലിംഗിൽ അമൻ സെഹ്റാവത്ത് എന്നിവർ ഇന്ത്യൻ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് കരുത്തുപകരുന്നു. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഏഴ് സ്വർണമടക്കം 10 മെഡലുകൾ നേടിയ കരുത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ബോക്സിംഗ് സംഘം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത്ലറ്റിക്സിൽ ഗുൽവീർ സിംഗ്, തേജസ്വിൻ ശങ്കർ, സർവേഷ് കുഷാരെ എന്നിവരടക്കം എഴുപതിലേറെ താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്നു. മൂന്നാം തുടർച്ചയായ സ്വർണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് തജീന്ദർപാൽ സിംഗ് തോർ എത്തിയത്.
ക്രിക്കറ്റിലും കബഡിയിലും പുരുഷ-വനിതാ ടീമുകളും പുരുഷ ഹോക്കി ടീമും സ്വർണം നിലനിർത്താൻ പോരാടും. പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ ശ്രേയസ് അയ്യരും വനിതാ ടീമിനെ ഹർമൻപ്രീത് കൗറും നയിക്കും. ശ്രേയസ് നയിക്കുന്ന ടീമിൽ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2028 ലാസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിനുള്ള (LA 2028 Olympics) യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഹോക്കി ടൂർണമെന്റുകൾ. ആർച്ചറി, സെയിലിംഗ്, സ്ക്വാഷ്, സർഫിംഗ്, ടെന്നീസ് എന്നിവയിലും ഒളിമ്പിക് കോട്ട നേടാൻ ഇന്ത്യക്ക് അവസരമുണ്ട്. സ്ക്വാഷിൽ അനഹത് സിംഗും മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. 1958-ലും 1994-ലും ശേഷം മൂന്നാം തവണയാണ് ജപ്പാൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയാകുന്നത്.
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The 20th Asian Games officially opened in Japan with Manu Bhaker and Pawan Sehrawat leading the 501-member Indian contingent. India aims to build on its previous success across 36 sports disciplines. Major stars including PV Sindhu and Mirabai Chanu are set to represent the country.