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അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യക്ക് ജയം; അഭിഷേക് ശര്‍മ അടിച്ചെടുത്തത് അര്‍ധസെഞ്ചുറി

ഏഴ് വിക്കറ്റിന്റെ ഈ ഗംഭീര ജയത്തോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയില്‍ ഇന്ത്യ മുന്‍പന്തിയിലെത്തി

Published

Sep 14, 2026 1:04 am |

Last Updated

Sep 14, 2026 1:04 am

ന്യൂഡല്‍ഹി | ആവേശകരമായ ആദ്യ ട്വന്റി20 മത്സരത്തില്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് മിന്നും വിജയം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ ഉയര്‍ത്തിയ 157 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം, വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിലൂടെ 13.3 ഓവറില്‍ വെറും മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ അനായാസം മറികടന്നു.

ഏഴ് വിക്കറ്റിന്റെ ഈ ഗംഭീര ജയത്തോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയില്‍ ഇന്ത്യ മുന്‍പന്തിയിലെത്തി. 32 പന്തില്‍ നിന്ന് 7 ഫോറും 7 സിക്സറും സഹിതം 82 റണ്‍സ് അടിച്ചെടുത്ത അഭിഷേക് ശര്‍മയുടെ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യന്‍ വിജയത്തിന് തിളക്കം കൂട്ടിയത്. ഒപ്പം 33 പന്തില്‍ 42 റണ്‍സെടുത്ത ഇഷാന്‍ കിഷനും മികച്ച പിന്തുണ നല്‍കി.

മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍ 10 റണ്‍സെടുത്ത് പുറത്തായപ്പോള്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ശ്രേയസ് അയ്യരും തിലക് വര്‍മ്മയും പുറത്താകാതെ നിന്നു. നേരത്തെ ബാറ്റ് ചെയ്ത അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ നിശ്ചിത 20 ഓവറില്‍ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 156 റണ്‍സാണ് എടുത്തത്. അര്‍ധസെഞ്ചുറി നേടിയ അസ്മത്തുള്ള ഒമര്‍സായിയുടെയും (64) മുഹമ്മദ് നബിയുടെയും (33) പ്രകടനമാണ് അഫ്ഗാനെ ഭേദപ്പെട്ട സ്‌കോറിലെത്തിച്ചത്.

എന്നാല്‍ കൃത്യതയാര്‍ന്ന ബോളിംഗിലൂടെ ഇന്ത്യന്‍ നിര അഫ്ഗാന്‍ ബാറ്റര്‍മാരെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്കായി നാല് ഓവറില്‍ 19 റണ്‍സ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ അര്‍ഷ്ദീപ് സിംഗ് ബോളിംഗില്‍ തിളങ്ങിയപ്പോള്‍ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, അക്സര്‍ പട്ടേല്‍, വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി എന്നിവര്‍ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം നേടി.

 

Content Highlights: India secured a dominant 7-wicket win against Afghanistan in the first T20 match to take a 1-0 lead. Chasing 157 runs, Abhishek Sharma starred with a blistering 82 off 32 balls while Ishan Kishan scored 42. Arshdeep Singh picked up 3 wickets as India wrapped up the target in 13.3 overs.

 

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