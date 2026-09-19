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International

'ആയിരം തവണ'യെങ്കിലും വംശീയ അധിക്ഷേപം നേരിട്ടു; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ താരം ലമീൻ യമാൽ

തന്നെ കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വംശീയ അധിക്ഷേപ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ തന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് യമാൽ

Published

Sep 19, 2026 4:40 pm |

Last Updated

Sep 19, 2026 4:40 pm

ലണ്ടൻ | താൻ “ആയിരം തവണ”യെങ്കിലും വംശീയ അധിക്ഷേപത്തിന് (Racism) ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ താരവും ബാഴ്സലോണ കളിക്കാരനുമായ ലമീൻ യമാൽ. പലപ്പോഴും ആളുകൾ വംശീയ കമന്റുകളോ പെരുമാറ്റങ്ങളോ നടത്തുന്നത് അത് റേസിസമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 19 വയസ്സുകാരനായ താരം തന്റെ കരിയറിലെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്കിടയിൽ നിരന്തരം ഇത്തരം വംശീയ അധിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തുറന്നുപറയുന്നത്.

മുൻ അർജന്റീന താരമായ ജോർജ്ജ് വാൽഡാനോയുമായി സ്പാനിഷ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്ററായ മോവിസ്റ്റാറിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് യമാൽ മനസ്സ് തുറന്നത്. ആളുകൾ പരോക്ഷമായി വംശീയത കാണിക്കാറുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അവർ അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വംശീയമായ നിരവധി കമന്റുകളും നോട്ടങ്ങളും തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ആളുകൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

തന്നെ കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വംശീയ അധിക്ഷേപ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ തന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് യമാൽ പറഞ്ഞു. താൻ കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരനാണെന്നും മറ്റൊരു നിറമായി നടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ അത്തരം പരാമർശങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യമാണ് പ്രധാനമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

2026 ഏപ്രിലിൽ ഈജിപ്തിനെതിരായ സ്പെയിനിന്റെ സൗഹൃദ മത്സരത്തിനിടെ നടന്ന ഇസ്ലാമോഫോബിക് അധിക്ഷേപങ്ങളെ യമാൽ അപലപിച്ചിരുന്നു. “ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിമാണ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്” എന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറിച്ച യമാൽ, ഇത്തരം അധിക്ഷേപങ്ങൾ ബഹുമാനമില്ലാത്തതും തികച്ചും അസഹനീയവുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫുട്ബോൾ ആസ്വദിക്കാനും കളിക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കാനുമുള്ളതാണെന്നും ആളുകളെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെയോ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെയോ പേരിൽ അപമാനിക്കാനുള്ളതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

Content Highlights

Spain and Barcelona star Lamine Yamal revealed he experienced racism a thousand times, highlighting indirect bias, his Muslim faith, and online abuse in Spanish football.

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