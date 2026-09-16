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എ ഐ മനുഷ്യരാശിയെ വിഴുങ്ങുമോ?

എ ഐ സ്വയം തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്ന ഏജന്റായി മാറുമ്പോഴും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ നിയന്ത്രണവും അതിനുള്ള അതിരുകളും ലക്ഷ്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യന്‍ തന്നെയാണ്. യന്ത്രങ്ങള്‍ മനുഷ്യനെ വിഴുങ്ങുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് മനുഷ്യന്‍ സ്വന്തം ബുദ്ധിയും വിവേകവും എത്രത്തോളം വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ എ ഐയുടെ കഴിവിനെയല്ല.

Published

Sep 16, 2026 5:00 am |

Last Updated

Sep 16, 2026 1:08 am

2026 സെപ്തംബര്‍ മൂന്നിന് ഓപ്പണ്‍ എ ഐ പുറത്തിറക്കിയ ജി പി ടി-6 ആസ്ട്ര, സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ പോലെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുന്ന ചാറ്റ്‌ബോട്ടുകളില്‍ നിന്ന് മാറി, കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിലെ ഗ്രാഫിക്കല്‍ യൂസര്‍ ഇന്റര്‍ഫേസുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സങ്കീര്‍ണമായ കോഡിംഗ് ശൃംഖലകള്‍ വിശകലനം ചെയ്യാനും സൈബര്‍ സുരക്ഷാ മേഖലയില്‍ നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനും കഴിയുന്ന “ഏജന്റിക്’ രീതികളിലേക്ക് എ ഐ ഉയര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞു. ഒരേ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ ബ്ലോക്കിലൂടെ ഡാറ്റയെ ആവര്‍ത്തിച്ച് കടത്തിവിട്ട്, അഡീഷനല്‍ പാരാമീറ്ററുകള്‍ കൂട്ടാതെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഷന്‍ ശേഷിയും യുക്തിചിന്താ ശേഷിയും വര്‍ധിപ്പിക്കുന്ന “ലൂപ്പ്ഡ് ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മേഴ്സ്’ അല്ലെങ്കില്‍ “റിക്കറന്റ്ഡെപ്ത്’ എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഈ മോഡലില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രീയ വിശകലനം, വെബ് ഡിസൈനിംഗ്, ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഡെവലപ്മെന്റ്, സോഫ്റ്റ്്വെയര്‍ കോഡ് പരിശോധന എന്നിവയിലെല്ലാം ഈ മോഡല്‍ മികച്ച ശേഷി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഈ വളര്‍ച്ചയാണ്, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഭീമാകാരമായ മുന്നേറ്റം മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനില്‍പ്പിനെയും സര്‍ഗാത്മകതയെയും വിഴുങ്ങിക്കളയുമോ എന്ന കാതലായ ചോദ്യം ഉയര്‍ത്തുന്നത്.

എ ഐ മനുഷ്യനെ “വിഴുങ്ങുക’ എന്ന് പറയുമ്പോള്‍, സയന്‍സ് ഫിക് ഷന്‍ സിനിമകളിലെപ്പോലെ യന്ത്രങ്ങള്‍ ആയുധങ്ങളെടുത്ത് മനുഷ്യരാശിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഭീകര ചിത്രമല്ല ശാസ്ത്രലോകം കാണുന്നത്, അങ്ങനെ നമ്മളും മനസ്സിലാക്കരുത്. മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്ര ചിന്താശേഷി, വിവേചനാധികാരം, ക്രിയാത്മകത, ധാര്‍മിക ബോധം, തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള ശേഷി എന്നിവ യന്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ക്രമേണ അടിയറവ് വെക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കാനും ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാനും തുനിയാതെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങള്‍ക്കും കൃത്രിമബുദ്ധിയെ അന്ധമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ജനതയായി മനുഷ്യര്‍ മാറുമ്പോഴാണ് എ ഐ യഥാര്‍ഥത്തില്‍ മനുഷ്യരാശിയെ വിഴുങ്ങാന്‍ തുടങ്ങുന്നത്. എത്രത്തോളം പുരോഗതി കൈവരിച്ചാലും എ ഐ മോഡലുകള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ കേവലം ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ “പാറ്റേണ്‍ മാച്ചിംഗ്’ മാത്രമാണ്. അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന യഥാര്‍ഥ ജ്ഞാനമോ സ്വന്തമായ ബോധമോ മൂല്യബോധമോ എ ഐ മോഡലുകള്‍ക്കില്ലെന്നത് അവയുടെ പ്രധാന പരിമിതിയായി തുടരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും സര്‍ഗാത്മക തൊഴിലുകളിലും എ ഐ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ ഗൗരവകരമായ ആശങ്കകള്‍ക്ക് വഴിതുറന്നിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും ഉപന്യാസങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായ യുക്തിയോടും സന്ദര്‍ഭോചിതമായ ആശയങ്ങളോടും കൂടി നിമിഷനേരം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാന്‍ ജി പി ടി-6 ആസ്ട്രയെപ്പോലുള്ള മോഡലുകള്‍ക്ക് സാധിക്കുന്നത് അധ്യാപകരില്‍ ഭയമുണര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. എഴുത്ത് എന്നാല്‍ വാക്കുകള്‍ അണിനിരത്തല്‍ മാത്രമല്ലല്ലോ, അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെയും തിരുത്തലുകളിലൂടെയും മനസ്സില്‍ രൂപപ്പെടുന്ന ചിന്താപ്രക്രിയ കൂടിയാണല്ലോ. ഈ ചിന്താപ്രക്രിയ മുഴുവന്‍ എ ഐയെ ഏല്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍, മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്‌കം സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുകയും സ്വയം ചിന്തിക്കാനും യുക്തിപരമായി വിശകലനം ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവ് വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ കുറഞ്ഞുപോകുകയും ചെയ്യും. ഇതിനാല്‍ തന്നെയാണ് എഴുത്തും ഗവേഷണവും യന്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണമായി വിട്ടുകൊടുക്കാതെ മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയെ വിദ്യാലയങ്ങളിലും വിജ്ഞാന മേഖലകളിലും നിലനിര്‍ത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാകുന്നത്.

എ ഐക്ക് മുന്നില്‍ മനുഷ്യന്‍ പരാജയപ്പെടാതിരിക്കാന്‍, വേഗത്തിലുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകളിലോ വന്‍തോതിലുള്ള ഡാറ്റാ വിശകലനത്തിലോ യന്ത്രങ്ങളോട് അവയുടെ കഴിവുകളില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ തുനിയരുത്. പകരം, മനുഷ്യന് മാത്രം സ്വന്തമായുള്ള അനന്യമായ ശേഷികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. നല്‍കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താന്‍ എ ഐക്ക് കഴിയുമെങ്കിലും, ഏത് ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നും സമൂഹത്തില്‍ ഏത് പ്രശ്‌നമാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത് എന്നും തീരുമാനിക്കാനുള്ള ശേഷി’ മനുഷ്യന്റെ മാത്രം സവിശേഷതയാണ്. കൂടാതെ എ ഐ നല്‍കുന്ന വിവരങ്ങളില്‍ കടന്നുകൂടുന്ന തെറ്റുകളും ഹാലൂസിനേഷനുകളും വേര്‍തിരിച്ചറിയാന്‍ മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയും വിമര്‍ശനാത്മക വിചാരണയും അത്യാവശ്യമാണ്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ, സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിലും നേതൃപാടവത്തിലും നിര്‍ണായകമാകുന്ന വൈകാരിക ബുദ്ധി, സഹാനുഭൂതി, സാങ്കേതിക തീരുമാനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ആഘാതം വിലയിരുത്താനുള്ള ധാര്‍മിക വിവേചനം, സാങ്കേതികവിദ്യ- തത്ത്വചിന്ത- ചരിത്രം എന്നിവയെ തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിച്ച് വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് രൂപവത്കരിക്കാനുള്ള പല മേഖലകളെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ചിന്ത ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ കാതലായ ശക്തികളാണ്.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഈ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളര്‍ച്ച ആഗോളതലത്തില്‍ പുതിയ നയരൂപവത്കരണങ്ങള്‍ക്കും ഭരണസംവിധാനങ്ങള്‍ക്കും അടിയന്തര പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നുണ്ട്. ജി പി ടി-6 ആസ്ട്രയെപ്പോലുള്ള മോഡലുകള്‍ക്ക് സൈബര്‍ സുരക്ഷാ മേഖലയിലും കോഡ് അവലോകനത്തിലും നിര്‍ണായക ഇടപെടലുകള്‍ നടത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്നത് വലിയ സാധ്യതകള്‍ തുറക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ, വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയും ഡിജിറ്റല്‍ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാന്‍ കര്‍ശനമായ നിയമങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണ്. യന്ത്രങ്ങള്‍ സ്വയം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍, അവയുടെ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങള്‍ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആര് ഏറ്റെടുക്കും എന്ന ചോദ്യം ശക്തമാകുന്നു. അതിനാല്‍ രാജ്യങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങളും ചേര്‍ന്ന് ധാര്‍മിക മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തിയുള്ള ഭരണനിയന്ത്രണങ്ങള്‍ സ്ഥാപിച്ചാല്‍ മാത്രമേ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സുരക്ഷിതമായ ഉപയോഗം സാധ്യമാകൂ.

അതുപോലെ തന്നെ തൊഴില്‍ വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും പുനരധിവാസ നയങ്ങളും ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. പരമ്പരാഗതമായ പല ആവര്‍ത്തന ജോലികളും എ ഐ ഏജന്റുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോള്‍, എ ഐ സംവിധാനങ്ങളെ കൃത്യമായി നയിക്കാനും പരിപാലിക്കാനുമുള്ള പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. ഇതിനായി വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളും തൊഴില്‍ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളും കാലാനുസൃതമായി മാറണം. മനുഷ്യനും കൃത്രിമബുദ്ധിയും പരസ്പരം സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു “ഹൈബ്രിഡ് വര്‍ക്ക് സംസ്‌കാരം’ ആണ് ഭാവിയില്‍ ഉയര്‍ന്നുവരുന്നത്. സാങ്കേതികവിദ്യയെ ശരിയായ രീതിയില്‍ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് നേടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വന്തം വൈദഗ്ധ്യവും സര്‍ഗാത്മകതയും നിരന്തരം പരിപോഷിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തൊഴില്‍ ശക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭാവിയിലെ സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാന്‍ സാധിക്കൂ.

എ ഐയെ മനുഷ്യ ചിന്തയുടെ പകരക്കാരനായി കാണുന്നതിന് ബദലായി മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി പോസിറ്റീവായി ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും. ഓരോ വിദ്യാര്‍ഥിയുടെയും പഠനവേഗതക്കനുസരിച്ച് ആശയങ്ങള്‍ വിശദീകരിച്ചു നല്‍കുന്ന വ്യക്തിഗത പഠന സഹായിയായി എ ഐയെ മാറ്റാം. ഗവേഷണ രംഗത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രബന്ധങ്ങളിലെ ഡാറ്റകളെ ക്രോഡീകരിക്കാനും ഗവേഷണത്തിലെ വിടവുകള്‍ കണ്ടെത്താനും ഗവേഷകര്‍ക്ക് എ ഐ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ വികസനത്തില്‍ ആവര്‍ത്തന സ്വഭാവമുള്ള സാധാരണ കോഡുകള്‍ എഴുതാന്‍ എ ഐയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി, പ്രധാന ആര്‍ക്കിടെക്ചറിലും സുരക്ഷയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന്‍ ഡെവലപ്പര്‍മാര്‍ക്ക് സാധിക്കും. ചെറുകിട സംരംഭങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ഡാറ്റാ വിശകലനം, കസ്റ്റമര്‍ സപോര്‍ട്ട്, ബിസിനസ്സ് പ്ലാനിംഗ് എന്നിവയില്‍ എ ഐ വലിയ പങ്കുവഹിക്കും.

മനുഷ്യനും എ ഐയും തമ്മിലല്ല യഥാര്‍ഥ മത്സരം നടക്കുന്നത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. എ ഐയെ ശരിയായ രീതിയില്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പഠിച്ച മനുഷ്യരും അതിന് മടിക്കുന്ന മനുഷ്യരും തമ്മിലാണ് ശരിയായ മത്സരം. എ ഐ സ്വയം തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്ന ഏജന്റായി മാറുമ്പോഴും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ നിയന്ത്രണവും അതിനുള്ള അതിരുകളും ലക്ഷ്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യന്‍ തന്നെയാണ്. യന്ത്രങ്ങള്‍ മനുഷ്യനെ വിഴുങ്ങുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് മനുഷ്യന്‍ സ്വന്തം ബുദ്ധിയും വിവേകവും എത്രത്തോളം വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ എ ഐയുടെ കഴിവിനെയല്ല. ചോദിക്കാനും വിചാരണ ചെയ്യാനുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ ശേഷി നിലനില്‍ക്കുന്നിടത്തോളം കാലം യന്ത്രങ്ങള്‍ മനുഷ്യന്റെ അധിപന്മാരാകില്ല. അതിനപ്പുറം അനുസരണയുള്ള മികച്ച സഹായികളായി തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. എ ഐയെ ഓരോ അപ്‌ഡേറ്റുകളും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച് അതിനെ വേഗത്തില്‍ സ്വായത്തമാക്കുന്ന, തങ്ങളുടെ മേഖലകളില്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന മനുഷ്യര്‍ എല്ലാത്തരം പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിക്കുമെന്നത് തീര്‍ച്ചയാണ്.

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