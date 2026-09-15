Kerala
ചിന്താ ജെറോമിന്റെ പി എച്ച് ഡി പ്രബന്ധ വിവാദം; പരിശോധനക്കായി നാലംഗ ഉപസമതി
പ്രബന്ധത്തിലെ ക്രമക്കേടുകള് പ്രാഥമികമായി പരിശോധിക്കുവാന് നാലംഗ ഉപസമിതിയെ നിയോഗിക്കാന് ഇന്ന് ചേര്ന്ന സിന്ഡിക്കേറ്റ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം | ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ചിന്താ ജെറോമിന്റെ പിഎച്ച്ഡി പ്രബന്ധം പരിശോധിക്കാന് പ്രത്യേക സമിതി രൂപീകരിച്ച് കേരള സര്വകലാശാല സിന്ഡിക്കേറ്റ്. സിന്ഡിക്കറ്റ് അംഗം ആര്എസ് ശശികുമാര്, വിസി ഡോ. മോഹനന് കുന്നുമ്മലിനു നല്കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്. പ്രബന്ധത്തിലെ ക്രമക്കേടുകള് പ്രാഥമികമായി പരിശോധിക്കുവാന് നാലംഗ ഉപസമിതിയെ നിയോഗിക്കാന് ഇന്ന് ചേര്ന്ന സിന്ഡിക്കേറ്റ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു.
പാഥമിക അന്വേഷണത്തില് ക്രമക്കേടുള്ളതായി ബോധ്യപ്പെട്ടാല് പിഎച്ച്ഡി ബിരുദം സസ്പെന്ഡ് ചെയ്ത് വിദഗ്ധ സമിതിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ശശികുമാര് വിസിക്ക് നല്കിയ നിവേദനത്തില് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
ചിന്ത കേരള സര്വകലാശാലയില് സമര്പ്പിച്ച ‘നവലിബറല് കാലഘട്ടത്തിലെ മലയാള വാണിജ്യ സിനിമകളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര അടിത്തറ’ എന്ന പ്രബന്ധമാണ് വിവാദത്തിലായത്. ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ വിഖ്യാത കവിതയായ ‘വാഴക്കുല’ മറ്റൊരു പ്രശസ്ത കവിയായ വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന്റേതാണെന്ന് പ്രബന്ധത്തില് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കൂടാതെ വൈലോപ്പിള്ളി എന്നെഴുതേണ്ടതിനു പകരം വൈലോപ്പള്ളി എന്നുമായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത്. ബോധി കോമണ്സ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിലെ ലേഖനം കോപ്പിയടിച്ചാണ് പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കിയതെന്ന ആക്ഷേപവും ഉയര്ന്നിരുന്നു
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Content Highlights: Kerala University Syndicate formed a four-member sub-committee to investigate Chintha Jerome’s PhD thesis following a complaint by syndicate member RS Sasikumar. The probe addresses factual errors regarding the poem Vazhakula and plagiarism charges. The VC may suspend the degree if proven true.