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സ്കൂള് ബാഗുകളില് 38 കിലോ കഞ്ചാവ് കടത്താന് ശ്രമം; മൂന്ന് പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്തവരടക്കം അഞ്ച് പേര് പിടിയില്
ഏകദേശം 4 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന കഞ്ചാവാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്
വൈശാലി | ബിഹാറിലെ ഹാജിപൂരില് സ്കൂള് ബാഗുകളില് ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താന് ശ്രമിച്ച 38 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി അഞ്ച് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതില് മൂന്ന് പേര് പ്രയപൂര്ത്തിയാകത്തവരാണ്.
ഏകദേശം 4 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന കഞ്ചാവാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഭഗവാന്പൂര് പോലീസും പട്നയിലെ പ്രൊഹിബിഷന് വകുപ്പും ചേര്ന്ന് നടത്തിയ സംയുക്ത നീക്കത്തിലാണ് പ്രതികള് പിടിയിലായത്.
ഓപ്പറേഷന് നീലകണ്ഠ എന്ന പേരില് നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
പട്നയിലേക്ക് വിതരണത്തിനായി എത്തിച്ചതാണ് ഈ ലഹരിവസ്തുക്കളെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. മദ്യം നിരോധിക്കപ്പെട്ട ബിഹാറില് ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗവും കടത്തും വര്ധിച്ചുവരുന്നതിന്റെ സൂചനയായാണ് പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്തവരെ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന്് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
Content Highlights: Bihar police seized 38 kg of ganja worth Rs 4 lakh hidden in school bags in Hajipur. Five individuals, including three minors, were arrested during Operation Neelkanth. A joint team of Bhagwanpur police and Patna Prohibition Department exposed the smuggling network targeting Patna.