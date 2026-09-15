Connect with us

National

സ്‌കൂള്‍ ബാഗുകളില്‍ 38 കിലോ കഞ്ചാവ് കടത്താന്‍ ശ്രമം; മൂന്ന് പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്തവരടക്കം അഞ്ച് പേര്‍ പിടിയില്‍

ഏകദേശം 4 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന കഞ്ചാവാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്

Published

Sep 15, 2026 9:55 pm |

Last Updated

Sep 15, 2026 9:56 pm

വൈശാലി  | ബിഹാറിലെ ഹാജിപൂരില്‍ സ്‌കൂള്‍ ബാഗുകളില്‍ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച 38 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി അഞ്ച് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ പ്രയപൂര്‍ത്തിയാകത്തവരാണ്.

ഏകദേശം 4 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന കഞ്ചാവാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഭഗവാന്‍പൂര്‍ പോലീസും പട്നയിലെ പ്രൊഹിബിഷന്‍ വകുപ്പും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ സംയുക്ത നീക്കത്തിലാണ് പ്രതികള്‍ പിടിയിലായത്.

 

ഓപ്പറേഷന്‍ നീലകണ്ഠ എന്ന പേരില്‍ നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
പട്നയിലേക്ക് വിതരണത്തിനായി എത്തിച്ചതാണ് ഈ ലഹരിവസ്തുക്കളെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. മദ്യം നിരോധിക്കപ്പെട്ട ബിഹാറില്‍ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗവും കടത്തും വര്‍ധിച്ചുവരുന്നതിന്റെ സൂചനയായാണ് പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്തവരെ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന്് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Bihar police seized 38 kg of ganja worth Rs 4 lakh hidden in school bags in Hajipur. Five individuals, including three minors, were arrested during Operation Neelkanth. A joint team of Bhagwanpur police and Patna Prohibition Department exposed the smuggling network targeting Patna.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ചിന്താ ജെറോമിന്റെ പി എച്ച് ഡി പ്രബന്ധ വിവാദം; പരിശോധനക്കായി നാലംഗ ഉപസമതി

Kerala

വിദേശത്ത് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതികള്‍ പിടിയില്‍

Ongoing News

മണിപ്പൂരില്‍ വീണ്ടും സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ; രണ്ട് ഗോത്രവര്‍ഗ്ഗ സ്ത്രീകള്‍ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു

National

സ്‌കൂള്‍ ബാഗുകളില്‍ 38 കിലോ കഞ്ചാവ് കടത്താന്‍ ശ്രമം; മൂന്ന് പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്തവരടക്കം അഞ്ച് പേര്‍ പിടിയില്‍

Saudi Arabia

സഊദിയിലെ യുഎസ് അംബാസഡറായി മുന്‍ സൈനികന്‍ വെസ്ലി ഹണ്ടിനെ ട്രംപ് നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്തു

Kerala

യുട്യൂബര്‍ തംബുരു ക്വീന്‍ ഫിഷര്‍ തംബുരു വീട്ടില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍

Business

Flipkart Big Billion Days 2026: ഓഫറുകളുടെ പെരുമഴക്കാലം വരുന്നു; ഓഫർ തീയതിയും ബാങ്ക് ഡിസ്കൗണ്ടുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചു