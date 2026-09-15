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2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള യു പി ഐ ഇടപാടുകൾക്ക് ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രം വിജ്ഞാപനമിറക്കി; അറിയാം വിവരങ്ങൾ
മർച്ചന്റ് ഇടപാടുകൾക്ക് 0.4 ശതമാനം നിരക്ക് ഈടാക്കും; ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ
ന്യൂഡൽഹി | രാജ്യത്തെ യു പി ഐ (Unified Payments Interface) അഥവാ യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ഇന്റർഫേസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാപാരികൾക്ക് നടത്തുന്ന ഉയർന്ന തുകയുടെ പേയ്മെന്റുകൾക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ ചാർജ് ഏർപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന പുതിയ യു പി ഐ മർച്ചന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് (MDR) ചട്ടക്കൂട് പ്രകാരം 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ചില മർച്ചന്റ് ഇടപാടുകൾക്ക് 0.4 ശതമാനം നിരക്ക് ഈടാക്കും. എങ്കിലും ഉപഭോക്താക്കൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന വ്യക്തിഗത ഇടപാടുകൾ അഥവാ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ (Person-to-Person) ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായി തുടരും.
നാഷണൽ പേയ്മെന്റ്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (NPCI) പുറത്തുവിട്ട പുതിയ എൻ പി സി ഐ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ ചാർജ് പരമാവധി 300 രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് വ്യാപാരികൾ ഈ തുക ഈടാക്കുന്നില്ലെന്ന് ബാങ്കുകൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ധനമന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ, ടെലികോം സേവനങ്ങൾ, ഇൻഷുറൻസ്, ഇന്ധനം തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക മർച്ചന്റ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള യു പി ഐ ഇടപാടുകൾക്ക് ഫ്ലാറ്റ് നിരക്കായ 5 രൂപയായിരിക്കും ഈടാക്കുക.
സാധാരണക്കാർക്ക് പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായി തന്നെ തുടർന്നും യു പി ഐ ഉപയോഗിക്കാനാകും. പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഇടപാടുകളും 2,000 രൂപ വരെയുള്ള പേഴ്സൺ ടു മർച്ചന്റ് (Person-to-Merchant) ഇടപാടുകളും ഈ നിരക്കിന്റെ പരിധിയിൽ വരില്ല. അഥവാ നിങ്ങൾ ഒരു കടയിൽ പോയി 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയാൽ ആ വ്യാപാരിയാണ് 0.4 ശതമാനം തുക അടക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ സുഹൃത്തിന് തുക അയച്ചു നൽകുന്ന വ്യക്തിഗത കൈമാറ്റങ്ങൾ എത്ര തുകയാണെങ്കിലും സൗജന്യമായിരിക്കും.
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India announced a 0.4% charge on merchant UPI transactions above Rs 2,000 starting October 15. Person-to-person transfers and low-value transactions remain free for consumers.