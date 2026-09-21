Kerala
എറണാകുളത്ത് ബസില് നിന്ന് തെറിച്ചുവീണ് യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചുവരുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം
എറണാകുളം| എറണാകുളം പറവൂരില് ബസില് നിന്ന് തെറിച്ചുവീണ് യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കുഞ്ഞിത്തൈ സ്വദേശിനി വിന്റുമോളാണ് മരിച്ചത്.
ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചുവരുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. സംഭവത്തില് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights:
A young woman named Vintumol from Kunjithai died after falling off a moving bus in Paravur, Ernakulam. The accident occurred while she was returning home from work. Local police have registered a case regarding the incident and initiated an investigation.
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