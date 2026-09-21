Kerala
പാര്ലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമം നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കാനാകില്ല; സംസ്ഥാനത്ത് ലേബര് കോഡ് നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലും അവരെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത വിധത്തിലുമായിരിക്കും ലേബര് കോഡ് സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുകയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ലേബര് കോഡ് നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്. പാര്ലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമം നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കാന് കഴിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.അതേ സമയം, തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലും അവരെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത വിധത്തിലുമായിരിക്കും ലേബര് കോഡ് സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുകയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ലേബര് കോഡ് രാജ്യത്ത് നിലവില് വന്നതോടുകൂടി നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന തൊഴില് നിയമങ്ങള് ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ലേബര് കോഡ് നടപ്പാക്കാത്തതിനാല് തൊഴിലാളികള്ക്ക് നിയമപരിരക്ഷയില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ലേബര് കോഡ് നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കില് പഴയ നിയമവും പുതിയ ലേബര് കോഡും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതി വരും.
കേരളത്തിലെ തൊഴില് മേഖലയെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലും തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലും അത് നടപ്പാക്കണം. പാര്ലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമം നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കാന് കഴിയില്ല.എല്ലാ തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ യോഗം ചേര്ന്ന് അവരുടെ കൂടി അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടേ ലോബര് കോഡ് നടപ്പാക്കുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഐഎന്ടിയുസി സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
Content Highlights: Chief Minister VD Satheesan announced that Kerala will implement the Labour Code passed by Parliament, as non-implementation leaves workers without legal protections. Inaugurating the INTUC state meeting, he assured that the rules will safeguard worker rights without causing distress. The final decision will follow consultations with all trade union organizations.