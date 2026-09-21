'കോഡ് 100' സജ്ജമാക്കി ഇറാൻ; നിതാന്ത ജാഗ്രതയിൽ സൈന്യം; പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും യുദ്ധക്കളമാകുമോ? ആശങ്കയിൽ ലോകം

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'കോഡ് 100' സജ്ജമാക്കി ഇറാൻ; നിതാന്ത ജാഗ്രതയിൽ സൈന്യം; പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും യുദ്ധക്കളമാകുമോ? ആശങ്കയിൽ ലോകം
ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാന്റെ സൈനിക വർഗ്ഗീകരണത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അടിയന്തിര പ്രതിരോധ ജാഗ്രതാ സംവിധാനമാണ് കോഡ് 100.
വാഷിങ്ടൺ | പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധഭീതി മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇറാന്റെ സായുധ സേനകൾ അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. അമേരിക്ക, ഇസ്റാഈൽ, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായുള്ള സംഘർഷം മൂർച്ഛിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറാന്റെ സൈന്യം ഏറ്റവും ഉയർന്ന സൈനിക ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമായ ‘കോഡ് 100’ (Code 100) സജ്ജമാക്കിയതായാണ് വിവരം. യമനിലെ ഹൂത്തികൾ സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലേക്ക് നടത്തിയ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മേഖലയിൽ ആശങ്ക രൂക്ഷമായത്.
എന്താണ് ഇറാന്റെ കോഡ് 100?
ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാന്റെ സൈനിക വർഗ്ഗീകരണത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അടിയന്തിര പ്രതിരോധ ജാഗ്രതാ സംവിധാനമാണ് കോഡ് 100. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ ഡെഫ്കോൺ 1 അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സൈനിക സജ്ജീകരണത്തിന് തുല്യമായ സംവിധാനമാണിത്. ഈ പ്രോട്ടോക്കോൾ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ഘടന മുഴുവൻ അടിയന്തിര യുദ്ധ സജ്ജീകരണത്തിലേക്ക് മാറുന്നു.
കോഡ് 100 സജ്ജമാകുന്നതോടെ ഇറാന്റെ ഐ ആർ ജി സി (IRGC) കമാൻഡിന് കീഴിലുള്ള ഭൂഗർഭ മിസൈൽ കേന്ദ്രങ്ങളായ ‘മിസൈൽ സിറ്റികൾ’ അടിയന്തിര പ്രഹരങ്ങൾക്ക് സജ്ജമാക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ റഷ്യൻ നിർമ്മിത എസ് 300, തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ഖോർദാദ് 15, ബാവർ 373 തുടങ്ങിയ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ സജീവ ജാഗ്രതയിലാകും. ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ ത തകരാറിലായാൽ പോലും പ്രാദേശിക സൈനിക കമാൻഡർമാർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി തിരിച്ചടി നടത്താൻ അനുമതി നൽകുന്ന ‘മൊസൈക് ഡിഫൻസ്’ (Mosaic Defence) രീതിയും ഇതിനൊപ്പം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. നടാൻസ്, ഫോർഡോ, ഇസ്ഫഹാൻ തുടങ്ങിയ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സുരക്ഷയും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പെട്ടെന്നുള്ള മുൻകരുതലിന് കാരണം
യെമനിൽ നിന്നുള്ള ഹൂത്തി സേന സഊദി അറേബ്യയ്ക്ക് നേരെ നടത്തിയ ബാല്ലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്. സൗദി വ്യോമ പ്രതിരോധ സേനയുടെ പേട്രിയറ്റ് മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനം വഴി ഭീഷണികൾ നേരിട്ടെങ്കിലും, റിയാദിലെ കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം വൻ സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങളും പുകയും ഉയർന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം തങ്ങളുടെ പൗരന്മാർക്ക് അടിയന്തിര മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ക്യാമ്പ് ഡേവിഡിലെ സന്ദർശനം പകുതിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് അടിയന്തിര സുരക്ഷാ അവലോകനങ്ങൾക്കായി വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് മടങ്ങി. മേഖലയിൽ വിമാന സർവ്വീസുകൾ റദ്ദാക്കാനും വ്യോമപാതകൾ അടയ്ക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് യു എസ് പൗരന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
യു എസ്, ഇസ്റാഈൽ, ഗൾഫ് പ്രതികരണങ്ങൾ
സാഹചര്യം വഷളായതോടെ യു എസ് എയർഫോഴ്സിന്റെ ബി 1 ബി ലാൻസർ ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ യുകെയിലെ എയർബേസുകളിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) മേഖലയിലേക്ക് നീങ്ങി. വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകളും ഗൈഡഡ് മിസൈൽ ഡിസ്ട്രോയറുകളും റെഡ് സീ, അറേബ്യൻ സീ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു.
ഇസ്റാഈൽ പ്രതിരോധ സേന (IDF) തങ്ങളുടെ അയൺ ഡോം, ഡേവിഡ്സ് സ്റ്റിംഗ്, ആരോ 2, ആരോ 3 തുടങ്ങിയ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി. സൗദി അറേബ്യ, യു എ ഇ, ഖത്തർ തുടങ്ങിയ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്കും വ്യോമയാന രംഗത്തിനും ഭീഷണിയാകാതിരിക്കാൻ contingency സജ്ജീകരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കോഡ് 100 സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?
തുറന്ന വിവര സ്രോതസ്സുകളിലും (OSINT) സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും കോഡ് 100 സജ്ജമാക്കിയ വാർത്തകൾ പടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസികളായ ഐ ആർ എ എൻ എ (IRNA), തസ്നിം എന്നിവ ഈ കോഡ് നാമം പരസ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. സൈനിക രഹസ്യ സ്വഭാവം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഇത്തരം ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ ഇറാൻ പുറത്തുവിടാറില്ല. എന്നിരുന്നാലും മിസൈലുകളുടെ നീക്കം, ഇലക്ട്രോണിക് ജാമ്മിംഗ്, സൈനിക കേന്ദ്രീകരണം എന്നിവ പ്രദേശത്ത് സജീവമാണെന്ന് വെസ്റ്റേൺ ഇന്റലിജൻസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
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Iran has reportedly activated its highest military alert, ‘Code 100’, following Houthi missile strikes on Riyadh. The US has issued security advisories as regional tensions escalate rapidly.