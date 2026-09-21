Connect with us

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം

വൈകുന്നേരം 6:15 മുതല്‍ രാത്രി 12:45 വരെയുള്ള സമയത്തായിരിക്കും വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുക.

Published

Sep 21, 2026 6:47 pm |

Last Updated

Sep 21, 2026 6:47 pm

തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണമുണ്ടാകുമെന്ന് കെ എസ് ഇ ബി. വൈദ്യുതി ആവശ്യകത ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. വൈകുന്നേരം 6:15 മുതല്‍ രാത്രി 12:45 വരെയുള്ള സമയത്തായിരിക്കും വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുക.

നിലവില്‍ 400 മുതല്‍ 500 മെഗാവാട്ട് വരെ വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യതക്കുറവാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം.

Content Highlights:
KSEB has announced partial power restrictions in Kerala today due to a high surge in demand. The power curbs will be implemented between 6:15 PM and 12:45 AM. The decision comes as the state experiences a deficit of 400 to 500 MW in electricity supply.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

സ്ഫോടന പരമ്പര: ധാക്കയില്‍ സുരക്ഷ കർശനമാക്കി; 24 മണിക്കൂറിനിടെ 500ലധികം പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രി മലപ്പുറത്തേക്ക് പറന്നത് ചാര്‍ട്ടേഡ് വിമാനത്തില്‍; അടിയന്തര ആവശ്യത്തിന് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചതെന്ന് വിശദീകരണം

International

'കോഡ് 100' സജ്ജമാക്കി ഇറാൻ; നിതാന്ത ജാഗ്രതയിൽ സൈന്യം; പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും യുദ്ധക്കളമാകുമോ? ആശങ്കയിൽ ലോകം

Aksharam Education

കോഫി ബോർഡിൽ പഠിക്കൂ... കോഫി ടേസ്റ്ററാകാം

Kerala

കണ്ണൂര്‍ നഗരത്തില്‍ വന്‍ കവര്‍ച്ച; അടച്ചിട്ട വീട്ടില്‍ നിന്നും 21 പവന്‍ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍ കവര്‍ന്നു

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം

National

പൗരത്വം നേടും മുന്‍പ് വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര്; സോണിയാ ഗാന്ധിക്കെതിരായ ഹരജി തള്ളിയ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി ഡല്‍ഹി കോടതി