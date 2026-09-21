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ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: രണ്ടാം ദിനം ഇന്ത്യക്ക് ആറ് മെഡലുകൾ; 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിളിൽ വെള്ളിയും വെങ്കലവും

മിക്സഡ് മാർഷ്യൽ ആർട്സിൽ സുചിക തരിയൽ വനിതകളുടെ ട്രെഡീഷണൽ 60 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടി.

Published

Sep 21, 2026 6:39 pm |

Last Updated

Sep 21, 2026 6:39 pm

ഹിമാൻഷു ധില്ലൺ

നഗോയ | 2026 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ (Asian Games 2026) രണ്ടാം ദിനത്തിൽ ഉജ്ജ്വല പ്രകടനവുമായി ഇന്ത്യ. ഷൂട്ടിംഗിലെ തിളക്കമാർന്ന പ്രകടനവും മിക്സഡ് മാർഷ്യൽ ആർട്സിലെ ചരിത്ര മെഡലും ഉൾപ്പെടെ ആകെ ആറ് മെഡലുകളോടെ ഇന്ത്യ രണ്ടാം ദിനത്തിലെ പോരാട്ടങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. രണ്ട് വുഷു (Wushu) താരങ്ങൾ സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒരു മെഡൽ കൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് തൊട്ടരികിലാണ്.

പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ (10m Air Rifle) വിഭാഗത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ മികച്ച പ്രകടനം പിറന്നത്. വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ ഹിമാൻഷു ധില്ലൺ വെള്ളിയും രുദ്രാങ്ക്ഷ് പാട്ടീൽ വെങ്കലവും നേടി. പാർത്ഥ് മാനെയ്ക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ഈ സഖ്യം ടീം ഇനത്തിലും ഇന്ത്യക്കായി വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി.

മിക്സഡ് മാർഷ്യൽ ആർട്സിൽ സുചിക തരിയൽ വനിതകളുടെ ട്രെഡീഷണൽ 60 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടി. ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന ആദ്യ മെഡലാണിത്. സെമിഫൈനലിൽ സിംഗപ്പൂര് താരം വിക്ടോറിയ തിയോയോട് പൊരുതി തോറ്റാണ് സുചിക വെങ്കലം ഉറപ്പിച്ചത്.

വനിതാ ഹോക്കി ടീം

ടേബിൾ ടെന്നീസിൽ (Table Tennis) ഇന്ത്യയുടെ പുരുഷ, വനിതാ ടീമുകൾ പാകിസ്ഥാനെതിരെ 3-0 എന്ന സ്കോറിന് മിന്നുന്ന വിജയം നേടി. ഹർമീത് ദേശായി, സത്യൻ ജ്ഞാനശേഖരൻ, പയാസ് ജെയിൻ എന്നിവരടങ്ങിയ പുരുഷ ടീമും മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്.

വനിതാ ഹോക്കിയിൽ (Hockey) ഇന്ത്യ ഇന്തോനേഷ്യയെ 17-1 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറിന് തകർത്തു. കബഡിയിൽ (Kabaddi) പുരുഷ ടീം ജപ്പാനെ 49-24 നും വനിതാ ടീം ബംഗ്ലാദേശിനെ 42-21 നും പരാജയപ്പെടുത്തി തുടക്കം ഗംഭീരമാക്കി. ബാഡ്മിന്റണിൽ (Badminton) പുരുഷ ടീം ബംഗ്ലാദേശിനെ 3-0 ന് തോൽപ്പിച്ചു. ലക്ഷ്യ സെൻ, ആയുഷ് ഷെട്ടി, കിഡാംബി ശ്രീകാന്ത് എന്നിവർ തങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ചു.

വുഷുവിൽ ആര്യൻ (56 കെ ജി), റോഷിബിന ദേവി (60 കെ ജി) എന്നിവർ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കടന്ന് മെഡൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് ഒരു ജയം മാത്രം അകലെയാണ്. നീന്തലിൽ (Swimming) ശ്രീഹരി നടരാജ് 50 മീറ്റർ ബാക്ക്സ്ട്രോക്ക് ഫൈനലിൽ പത്താമതായി ഫിനിഷ് ചെയ്തു.

Content Highlights

India wrapped up Day 2 of the Asian Games 2026 with six total medals, led by shooting successes and a historic bronze in MMA. Table tennis and hockey teams also secured dominant victories.

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