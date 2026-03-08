Connect with us

Kerala

റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മൂന്ന് ദിവസമായി കുടുങ്ങിയ മലയാളികള്‍ക്ക് ആശ്വാസം

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ യുദ്ധസാഹചര്യത്തിലാണ് ദോഹയില്‍ നിന്ന് റിയാദ് വഴി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്ന വിമാനം സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ മൂന്ന് തവണ റീ ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്തത്

Published

Mar 08, 2026 10:15 pm |

Last Updated

Mar 08, 2026 10:15 pm

റിയാദ് | റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മൂന്ന് ദിവസമായി കുടുങ്ങിയ മലയാളി യാത്രക്കാര്‍ ഇന്ന് രാത്രി 11.45 ന് പുറപ്പെടുമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ യുദ്ധസാഹചര്യത്തിലാണ് ദോഹയില്‍ നിന്ന് റിയാദ് വഴി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്ന വിമാനം സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ മൂന്ന് തവണ റീ ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്തത്.

ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടങ്ങുന്ന വലിയൊരു സംഘം യാത്രക്കാര്‍ റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ കടുത്ത ദുരിതത്തിലായിരുന്നു. തടസ്സങ്ങള്‍ നീങ്ങിയതായും വിമാനം ഇന്ന് രാത്രി 11.45 ന് പുറപ്പെടുമെന്നും അധികൃതര്‍ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചതോടെ ദിവസങ്ങള്‍ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിന് വിരാമമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രവാസി യാത്രികര്‍.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ഗൾഫിൽ വ്യാപക ആക്രമണം; നിരവധി മരണം

Kerala

സഞ്ജു താരം: ആവേശത്തില്‍ ആറാടി കേരളം; ഇതൊരു സ്വപ്‌നം പോലെയെന്ന് സഞ്ജു

Kerala

യുകെയില്‍ ജോലി നല്‍കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ്; നിര്‍മ്മാതാവ് ജോബി ജോര്‍ജിന് നാലു വര്‍ഷം തടവ്

Ongoing News

ഇത് സഞ്ജു യുഗം! ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ വമ്പൻ സ്കോർ; തകർന്നു വീണത് ഇതിഹാസങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകൾ

International

സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് നഖീബ് അല്‍ അത്താസ് അന്തരിച്ചു

Ongoing News

കിവികളെ തകർത്തു; ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് കിരീടം നിലനിർത്തി ഇന്ത്യ

Kerala

റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മൂന്ന് ദിവസമായി കുടുങ്ങിയ മലയാളികള്‍ക്ക് ആശ്വാസം