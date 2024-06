തിരുവന്തപുരം | തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി തിരുവനന്തപുരം ലോക്‌സഭ മണ്ഡലത്തിലെ എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥിയും മുന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍. മൂന്നാം മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞക്ക് തൊട്ടുമുമ്പാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.

18 വര്‍ഷത്തെ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നു. അതില്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷം രണ്ടാം മോദി സര്‍ക്കാരിന് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനായെന്നും എക്‌സിലൂടെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ അറിയിച്ചു. ഒരു സാധാരണ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകനായി തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ അല്‍പസമയത്തിനകം എക്‌സില്‍ നിന്നും ഫേസ്ബുക്കില്‍ നിന്നും പോസ്റ്റ് പിന്‍വലിച്ചു.

അതേസമയം മൂന്നാം മന്ത്രിസഭയില്‍ പരിഗണിക്കാത്തതിന്റെ പ്രതിഷേധമാകാം പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ കാരണമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. മൂന്നാം മന്ത്രി സഭയില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നും സുരേഷ് ഗോപിയും ജോര്‍ജ് കുര്യനുമാണ് ഉള്‍പെട്ടത്.

BJP leader Rajeev Chandrasekhar tweets, “Today curtains down on my 18-year stint of public service, of which 3 years I had the privilege to serve with PM Narendra Modi TeamModi2.0. I certainly didnt intend to end my 18 years of public service, as a candidate who lost an Election,… pic.twitter.com/OMQi2jxKtC

