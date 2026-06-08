Kerala
റെഡ് അലര്ട്ട്; നാളെ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി
പി എസ് സി പരീക്ഷകള് മുന് കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം മാറ്റമില്ലാതെ നടക്കുന്നതാണ്.
കോഴിക്കോട്| കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് റെഡ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തില് കോഴിക്കോട്, കാസര്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളില് നാളെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി. കനത്ത മഴയെ തുടര്ന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെളളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ജില്ലയില് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമുണ്ട്. തുടര്ന്നാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര് അറിയിച്ചു.
ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകള്, മദ്രസകള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്, പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി ബാധകമാണ്. ജില്ലയിലെ അങ്കണവാടികള്ക്കും ഈ അവധി ബാധകമാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകള്, പി എസ് സി പരീക്ഷകള് എന്നിവ മുന് കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം മാറ്റമില്ലാതെ നടക്കുന്നതാണ്.
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District Collectors declared a holiday for all educational institutions including schools and professional colleges in Kozhikode and Kasaragod tomorrow due to a red alert for heavy rain. The holiday applies to madrasas, tuition centers, and anganwadis as well amid threats of severe waterlogging and strong winds. However, pre-scheduled university and PSC examinations will be conducted across the districts without any changes.