Kerala
അടിച്ചമർത്തുന്തോറും കൂടുതൽ ജനപിന്തുണ ആര്ജ്ജിക്കുകയാണ്: രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധവുമായി പിണറായി വിജയൻ
ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമര്ത്തുന്ന കേന്ദ്ര സമീപനം പൗരാവകാശങ്ങളുടെ കടുത്ത ലംഘനമാണെന്ന് ടി വി കെയും പ്രതികരിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം| നീറ്റ് പരീക്ഷാക്രമക്കേടില് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാര്ച്ചിനിടെ ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിയെ ഡല്ഹി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവത്തില് പ്രതിഷേധവുമായി പിണറായി വിജയന്. കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് അടിച്ചമര്ത്താന് ശ്രമിക്കുംതോറും ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്ക്ക് ജനപിന്തുണ ആര്ജ്ജിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സമരത്തിന് ആദ്യദിനം മുതല് തന്നെ ഇടത് വിദ്യാര്ത്ഥി സംഘടനകളുടെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെയും പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ ചെറുത്താണ് പ്രക്ഷോഭം മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമര്ത്തുന്ന കേന്ദ്ര സമീപനം പൗരാവകാശങ്ങളുടെ കടുത്ത ലംഘനമാണെന്ന് ടി വി കെയും പ്രതികരിച്ചു. സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്ത യുവാക്കളെയും രാഹുല് ഗാന്ധിയെയും പോലീസ് കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ രോഷമാണ് ഉയരുന്നത്.
നീറ്റ് വിഷയത്തില് കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടും പ്രതിപക്ഷം വരും ദിവസങ്ങളിലും പാര്ലമെന്റിലും തെരുവിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Content Highlights: Pinarayi Vijayan condemned the arrest of Rahul Gandhi during a protest over the NEET exam scam. He noted that suppression will only increase public support for popular movements. TVK and opposition parties also criticized the police action and demanded accountability.