Connect with us

Eduline

ഹയർ സെക്കൻഡറി മാതൃകയിൽ സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കും "സേ'പരീക്ഷ

അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ് മുതലാണ് സേ പരീക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്.

Published

Apr 15, 2026 8:31 pm |

Last Updated

Apr 15, 2026 8:31 pm

തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അഞ്ച് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ വർഷം മുതൽ “സേ’ പരീക്ഷാ മാതൃകയിലുള്ള പുനപരീക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാര സമിതി (ക്യൂ ഐ പി) യോഗം തീരുമാനം.

വാർഷിക പരീക്ഷയിൽ നിശ്ചിത ശതമാനം 30 ശതമാനം മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയാത്ത വിദ്യാർഥികൾക്കായാണ് ഈ പ്രത്യേക പരീക്ഷ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ മാസം 28 മുതൽ 30 വരെയുള്ള തീയതികളിലായിരിക്കും പരീക്ഷ നടക്കുക. ഇതിന് മുന്നോടിയായി സേ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട കുട്ടികൾക്കായി 20 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ഒരാഴ്ച, അധ്യാപകർ പ്രത്യേക ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തണം. ശരിയായ രീതിയിൽ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്ത കുട്ടികൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എ പ്ലസ് നേടുന്നു എന്ന വിമർശം ശക്തമായതോടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മിനിമം മാർക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയത്.

കഴിഞ്ഞവർഷം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഈ വർഷം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും ജയിക്കാൻ മിനിമം മാർക്ക് നിർബന്ധമാണ്. ഇത് കൂടാതെയാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ് മുതൽ സേ പരീക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

ഈ പുനപരീക്ഷ കൂടി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അടുത്ത മാസം രണ്ടിന് സ്‌കൂളുകളിലെ വാർഷിക പരീക്ഷാഫലം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും. ഓരോ കുട്ടിക്കും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായുള്ള ഇടപെടലുകൾ യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കാര്‍ സ്‌കൂട്ടറില്‍ ഇടിച്ചു സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രികന്‍ മരിച്ചു

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകില്ല; കറന്റ് ബില്ല് കൂടില്ല, പവർക്കട്ടും ഉണ്ടാകില്ല- മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി.

International

അമേരിക്കയുടെ രഹസ്യ സന്ദേശവുമായി പാക് സൈനിക മേധാവി ഇറാനിൽ; പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൽ നിർണ്ണായക വഴിത്തിരിവ്?

Eduline

ഹയർ സെക്കൻഡറി മാതൃകയിൽ സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കും "സേ'പരീക്ഷ

Eduline

ട്രിച്ചിയിലാകാം എൻജിനീയർ പഠനം

siraj explainer

EXPLAINER | എന്താണ് മണ്ഡല പുനർ നിർണയം; ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 850 ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എതിർപ്പിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ത്?

Kerala

വേനലവധിക്കാലത്തെ സ്‌പെഷ്യല്‍ ക്ലാസുകള്‍ ഒഴിവാക്കണം; നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി - മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി