Connect with us

Kerala

'പാര്‍ട്ടിയെ ഒറ്റിയവരെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയാല്‍ താനും മത്സരിക്കും' ; കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് കൊലക്കേസ് പ്രതി നിഖില്‍ പൈലി

പൈനാവ് എന്‍ജിനീയറിംഗ് കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് നിഖില്‍ പൈലി

Published

Nov 19, 2025 7:09 pm |

Last Updated

Nov 19, 2025 7:09 pm

തൊടുപുഴ |  ഇടുക്കിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ധീരജ് കൊലക്കേസ് പ്രതി നിഖില്‍ പൈലി. പാര്‍ട്ടിയെ ഒറ്റിയവരെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിാല്‍ ഇടുക്കി പൈനാവ് ഡിവിഷനില്‍ മല്‍സരിക്കുമെന്നാണ് നിഖില്‍ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നേതൃത്വത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജോയി വര്‍ഗീസിനെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെയാണ് നിഖില്‍ പൈലി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പൈനാവ് എന്‍ജിനീയറിംഗ് കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് നിഖില്‍ പൈലി.

ഇടുക്കി ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പൈനാവ് ഡിവിഷന്‍ വാര്‍ഡില്‍ പാര്‍ട്ടിയെ ഒറ്റുകൊടുത്തവരെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയാല്‍ ഞാനും മല്‍സരിക്കും. വാര്‍ഡില്‍ തോറ്റ ആളുകളെ ഇറക്കി സിപിഐഎമ്മുമായി അഡ്ജസ്റ്റ്‌മെന്റ് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാന്‍ നിന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ റിസള്‍ട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകും- ഇതായിരുന്നു നിഖില്‍ പൈലിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. പോസ്റ്റ് വളരെ വേഗം പ്രചരിച്ചതോടെ ഇപ്പോള്‍ പിന്‍വലിച്ചിരിക്കുകയാണ്

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമലയില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തിയത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം തീര്‍ഥാടകര്‍

Ongoing News

വൈറ്റ് ഹൗസ് ഡിന്നറില്‍ ട്രംപിനൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ട് ഫുട്‌ബോള്‍ ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റിയാനോ റൊണാള്‍ഡോ

Kerala

ഭാര്യയുമായി അവിഹിതമെന്ന് സംശയം; യുവാവിനെ വീടുകയറി വെട്ടി പരുക്കേല്‍പ്പിച്ച പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ലീഗുകാര്‍ മത്സരിച്ചാല്‍ 'മറ്റേ സാധനം' തകര്‍ന്നു പോകുമെന്നു പറഞ്ഞ ന്യായം കൊള്ളാം...; സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രഖ്യാപനത്തില്‍ ആന്റോ ആന്റണി എം പിക്കെതിരേ ലീഗ് നേതാവ്

Kerala

നടപടിയെടുത്ത് സി പി എം; വിമതന്‍ കെ ശ്രീകണ്ഠനെ പുറത്താക്കി

Kerala

'പാര്‍ട്ടിയെ ഒറ്റിയവരെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയാല്‍ താനും മത്സരിക്കും' ; കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് കൊലക്കേസ് പ്രതി നിഖില്‍ പൈലി

Kerala

ശബരിമലയില്‍ സ്‌പോട്ട് ബുക്കിങ് പരിധി 5000 ആയി കുറച്ച് ഹൈക്കോടതി; നിയന്ത്രണം തിങ്കളാഴ്ച വരെ