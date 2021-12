ന്യൂഡല്‍ഹി | ഗോവ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാന സന്ദര്‍ശിച്ച എ ഐ സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇവിടുത്തെ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത നൃത്തത്തില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്നു. ഗോവയിലെ മോര്‍പിര്‍ല ഗ്രാമത്തിലെ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത വേഷം ധരിച്ച് ഇവര്‍ക്കൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വീഡിയോ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് പുറത്ത് വിട്ടത്. ഇവരുടെ പരമ്പരാഗത വേഷത്തില്‍ എത്തിയ പ്രിയങ്കക്ക് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ആദിവാസി സ്ത്രീകള്‍ ചുവടുകള്‍ പഠിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നതായും കാണാം.

മോര്‍പിര്‍ലയിലെ ശക്തരും ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരുമായ വനിതകള്‍ക്കൊപ്പം എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ പ്രിയങ്ക ഈ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയവരാണ് ഈ വനിതകള്‍ എന്നും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Smt. @priyankagandhi joins the tribal women of Morpirla village during a phenomenal performance of their folk dance.#PriyankaGandhiWithGoa pic.twitter.com/p0ae6mKM9x

— Congress (@INCIndia) December 10, 2021