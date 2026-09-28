തെളിയോളം
യൂടേൺ തീരുമാനത്തിന് മനസ്സ് വഴങ്ങുന്നില്ലേ?
എല്ലാവരും പോകുന്ന വഴിയാണ് വിജയത്തിന്റെ വഴി എന്നില്ല. ഒരാൾ പുസ്തകത്തിലൂടെ വളരും; മറ്റൊരാൾ അനുഭവത്തിലൂടെ. ഒരാൾ വലിയ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും; മറ്റൊരാൾ ചെറിയൊരു അവസരത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു യാത്ര ആരംഭിക്കും.
യാത്രക്കിടയിൽ വഴിതെറ്റുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമല്ല; വഴിതെറ്റിയെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടും അതേ വഴിയിൽ തന്നെ മുന്നപോകുന്നതാണ് യഥാർഥ പ്രശ്നം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൈയിലെ വഴികാട്ടി യന്ത്രം നമ്മോട് “ഇവിടെ നിന്ന് തിരിയുക” എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്ന കുറുക്കുവഴി വിശ്വസിച്ച് പോയി ഒടുവിൽ ഒരു കുളത്തിനരികിലോ അടഞ്ഞ റോഡിന് മുന്നിലോ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും – യന്ത്രത്തിനും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വഴികളെക്കുറിച്ച് നമ്മളേക്കാൾ കുറച്ച് അറിവേ ഉള്ളൂ! അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും? അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് “ഇത്രയും ദൂരം വന്നില്ലേ, ഇനി തിരിയാൻ പറ്റില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞ് കുളത്തിലേക്ക് തന്നെ മുന്നേറില്ലല്ലോ.
തിരിഞ്ഞുനോക്കും, മറ്റൊരാളോട് ചോദിക്കും, വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പിന്നോട്ട് പോകും. ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ ഇത്രയും ലളിതമായ ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും മറന്നുപോകുന്നു. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പഠനം, സന്തോഷം തരാത്ത ജോലി, നമുക്കൊട്ടും യോജിക്കാത്ത ജീവിതരീതി – മാറ്റണമെന്ന് തോന്നിയാലും “ഇത്രയും ദൂരം വന്നില്ലേ” എന്ന ചിന്തയിൽ അവിടെത്തന്നെ തുടരും. ചെറുപ്പത്തിൽ “നന്നായി പഠിക്കണം” എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു; പഠിച്ചു. “ഈ കോഴ്സ് നല്ലതാണ്” എന്ന് പറഞ്ഞു; തിരഞ്ഞെടുത്തു. “ഈ ജോലി കിട്ടിയാൽ ജീവിതം ശരിയാകും” എന്ന് പറഞ്ഞു; അതിനുപിന്നാലെ ഓടി. കുറച്ചുവർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കൽ നിശബ്ദമായി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ചിലർ സ്വയം ചോദിക്കുന്നത്: “ഞാൻ ശരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചതാണോ ഇതെല്ലാം?” മറ്റുള്ളവർ കാണിച്ച വഴിയിൽ നടക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്; സ്വന്തം വഴിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ധൈര്യം വേണം.
ഒരു വാതിൽ തുറന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ജീവിതം തീർക്കേണ്ടതുമില്ല. ജനൽ നോക്കാം; അതും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർ ഹോളെങ്കിലും അന്വേഷിക്കാം! കാരണം ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്കുള്ള വഴി മുന്നിലല്ല, നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കാത്ത ഭാഗത്തായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് “ഇത് സാധ്യമല്ല” എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ചോദിക്കാം: “ശരിക്കും സാധ്യമല്ലേ, അതോ ഞാൻ ഇതുവരെ മറ്റൊരു വഴി നോക്കിയിട്ടില്ലേ?”
ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നതിലും കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വഴി അടഞ്ഞാൽ, മനസ്സ് പലപ്പോഴും ലോകത്തിലെ എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞതായി പ്രഖ്യാപിക്കും. ഒരു വിദ്യാർഥിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോളജിൽ പ്രവേശനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ “എന്റെ ഭാവി പോയി” എന്ന് തോന്നാം. കുറച്ചുവർഷങ്ങൾക്കുശേഷം മറ്റൊരു മേഖലയിൽ അവൻ ശോഭിക്കുമ്പോൾ, അന്നത്തെ വിഷമം ഓർത്ത് തന്നെ ചിരിച്ചേക്കാം. അന്ന് നഷ്ടമായത് ഒരു അവസരം മാത്രമായിരുന്നു; മുഴുവൻ ഭാവിയല്ല. ആഗ്രഹിച്ച ജോലി കിട്ടാത്ത ഒരാൾ “എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല” എന്ന് കരുതിയേക്കാം.
എന്നാൽ അതേ നിരസനം പുതിയൊരു കഴിവ് പഠിക്കാനും മറ്റൊരു അവസരം തേടാനും കാരണമാകാം. പരീക്ഷയിൽ തോറ്റ ഒരാൾ “ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു” എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ “എന്റെ പഠനരീതിയാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്; അത് മാറ്റാം” എന്ന് ചിന്തിക്കും. ഫലം ഒന്നുതന്നെ; പക്ഷേ, രണ്ടാമത്തെ ചിന്തക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് “എന്തുകൊണ്ട്?” എന്ന ചോദ്യത്തിൽ കുടുങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ “ഇനി എന്ത്?” എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരം. എല്ലാവരും പോകുന്ന വഴിയാണ് വിജയത്തിന്റെ വഴി എന്നില്ല. ഒരാൾ പുസ്തകത്തിലൂടെ വളരും; മറ്റൊരാൾ അനുഭവത്തിലൂടെ. ഒരാൾ വലിയ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും; മറ്റൊരാൾ ചെറിയൊരു അവസരത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു യാത്ര ആരംഭിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് പുതിയൊരു അവസരം മാത്രമല്ല; പഴയ സാഹചര്യത്തെ കാണാനുള്ള പുതിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടുമാണ്. ഇന്നലെ അടഞ്ഞതായി തോന്നിയ വാതിൽ, ഇന്ന് മറ്റൊരു വശത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വഴിത്തിരിവായി മാറിയേക്കാം.
പക്ഷേ, സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല; അവയിൽ നിന്ന് എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് കൂടി അറിയണം. അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം ഒരു വലിയ സദ്യപോലെയാകും – മുന്നിലുള്ളതെല്ലാം “ഇതും വേണം, അതും വേണം” എന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവസാനം ഭക്ഷണത്തേക്കാൾ ചികിത്സയാണ് വേണ്ടിവരിക! എല്ലാം നേടണമെന്ന ആഗ്രഹം നല്ലതാണ്; പക്ഷേ, എല്ലാം ഒരേസമയം പിന്തുടർന്നാൽ ഒടുവിൽ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് തന്നെ മറക്കും. വലിയ വരുമാനം കിട്ടുന്ന ജോലി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് നല്ല തീരുമാനമാകണമെന്നില്ല. അത് അറിവ് നൽകുന്നുണ്ടോ, കഴിവ് വളർത്തുന്നുണ്ടോ, പരിചയം കൂട്ടുന്നുണ്ടോ, മനസ്സമാധാനം നൽകുന്നുണ്ടോ, നാളെയുടെ അവസരങ്ങൾക്ക് നമ്മെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടോ – ഇവയും നോക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രധാന തീരുമാനത്തിനുമുമ്പും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം: “ഇത് എനിക്ക് ഇന്ന് എന്ത് തരുന്നു?” എന്നും “ഇത് എന്നെ നാളെ എന്താക്കും?” എന്നും.
ഏണിയിൽ എത്ര വേഗത്തിൽ കയറുന്നു എന്നതല്ല, ആ ഏണി ശരിയായ മതിലിലാണോ ചാരിയിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഇടക്കിടെ നിർത്തി സ്വയം ചോദിക്കണം: “ഞാൻ ശരിക്കും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ എത്രയാണ് എന്റെ സ്വന്തം ചിന്ത? ഞാൻ കാണാതെ പോകുന്ന സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഞാൻ ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഴി എന്നെ നാളെ എവിടെയെത്തിക്കും?” ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. ചില അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും, ചില തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റും, ചില വഴികൾ നമ്മൾ കരുതിയിടത്തേക്ക് എത്തിക്കില്ല.
പക്ഷേ, അതുകൊണ്ട് യാത്ര അവസാനിക്കുന്നില്ല. തെറ്റായ വഴിയാണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ തിരിയാം; വേഗം കുറയ്ക്കാം; പുതിയ വഴി തേടാം; വീണ്ടും തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ കൈയിൽ മുഴുവൻ ഭൂപടമില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ചുവട് എവിടെ വെക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കൈയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നിൽ വന്ന് “ഇതാണ് നിന്റെ വഴി” എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എല്ലാം വിശ്വസിച്ച് തലകുനിക്കേണ്ടതില്ല. ഒന്ന് നിർത്തി ചോദിക്കാം – “മറ്റൊരു വഴിയുണ്ടോ?” ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ചോദ്യം തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിത്തിരിവ്. കാരണം നല്ലൊരു ജീവിതം എന്നത് കിട്ടിയ വഴിയിലൂടെ കണ്ണടച്ച് നടന്നുതീർക്കുന്നതല്ല; തെറ്റിയാൽ തിരുത്താനും, അടഞ്ഞാൽ അന്വേഷിക്കാനും, ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്വന്തം വഴി തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും പഠിക്കുന്ന യാത്രയാണ്.
Content Highlights:
This motivational piece highlights the importance of recognizing wrong choices and having the courage to change direction in life. It emphasizes that failure in exams, jobs, or initial career choices is just a stepping stone to finding new opportunities. True success comes from questioning old paths and creating your own way forward.