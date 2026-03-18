Kerala

കാസര്‍കോട് ആള്‍മാറാട്ടം നടത്തി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ എഴുതി; കേസെടുത്ത് പോലീസ്

പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കായി 20കാരന്‍ മുഹമ്മദ് മുക്താര്‍ ആണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്.

Mar 18, 2026 10:26 am |

Mar 18, 2026 10:26 am

കാസര്‍കോട്|കാസര്‍കോട് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയില്‍ ആള്‍മാറാട്ടം. കാസര്‍കോട് മൊഗ്രാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലാണ് സംഭവം. പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കായി 20കാരന്‍ മുഹമ്മദ് മുക്താര്‍ ആണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്. സംഭവത്തില്‍ മുഹമ്മദ് മുക്താര്‍, പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്‍ത്ഥി എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പാളിന്റെ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് നടപടി.

ഇതേ സ്‌കൂളില്‍ എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷയ്ക്ക് കോപ്പിയടിക്കാന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പരീക്ഷ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപികയാണ് ഫോണ്‍ പിടികൂടിയത്.

International

ലാരിജാനിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതു കൊണ്ട് ഇറാന്റെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തെ തകര്‍ക്കാനാകില്ല: അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി

Kerala

പ്രതിയെ പിടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പരപ്പനങ്ങാടി സിഐയ്ക്ക് കുത്തേറ്റു

Kerala

കോണ്‍ഗ്രസ്സ് രണ്ടാംഘട്ട സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക: പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ ഉണ്ടായേക്കും

Uae

യു എ ഇയില്‍ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി വിദൂരപഠനം; രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് റിമോട്ട് വര്‍ക്ക് സൗകര്യവും

Kerala

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ വിതരണം എളുപ്പമാകും;'കേരള എല്‍പിജി സപ്ലൈ' ട്രാക്കറുമായി അധികൃതര്‍

Uae

അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിലെ മുന്‍കരുതല്‍; സുരക്ഷാ ഗൈഡ് പുറത്തിറക്കി ദുബൈ