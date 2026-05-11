ഒരു വർഷത്തേക്ക് സ്വർണ്ണം വാങ്ങരുതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി; ജ്വല്ലറി ഓഹരികൾ ഇടിഞ്ഞു; പിന്തുണച്ച് ജി ടി ആർ ഐ
സ്വർണ്ണ ഇറക്കുമതിയിലെ വർദ്ധനവ് തടയുന്നതിനായി ഇന്ത്യ യു എ ഇ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിലെ (എഫ് ടി എ) ഇളവുകൾ സർക്കാർ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും ജി ടി ആർ ഐ
ന്യൂഡൽഹി | രാജ്യതാൽപ്പര്യം മുൻനിർത്തി ഒരു വർഷത്തേക്ക് സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ ആഹ്വാനം ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഇറക്കുമതി ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ ശേഖരത്തിൽ വലിയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതായും വ്യാപാര സന്തുലിതാവസ്ഥയെ (Trade Imbalance) ബാധിക്കുന്നതായും സാമ്പത്തിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ജി ടി ആർ ഐ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കടക്കമുള്ള അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത സ്വർണ്ണ വാങ്ങലുകൾ മാറ്റിവെക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പൗരന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണ്ണ ആവശ്യത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണരൂപവും ഇറക്കുമതിയിലൂടെയാണ് നിറവേറ്റപ്പെടുന്നത്. 2022 ൽ 36.5 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്ന സ്വർണ്ണ ഇറക്കുമതി 2025 ആയപ്പോഴേക്കും 58.9 ബില്യൺ ഡോളറായി കുത്തനെ ഉയർന്നു. ഈ വർദ്ധനവ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കടുത്ത ബാധ്യതയാകുന്നുണ്ടെന്ന് ജി ടി ആർ ഐ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
അതേസമയം, സ്വർണ്ണ ഇറക്കുമതിയിലെ വർദ്ധനവ് തടയുന്നതിനായി ഇന്ത്യ യു എ ഇ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിലെ (എഫ് ടി എ) ഇളവുകൾ സർക്കാർ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും ജി ടി ആർ ഐ നിർദ്ദേശിച്ചു. ദുബൈ വഴി സ്വർണ്ണവും മറ്റ് ലോഹങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് നൽകുന്ന താരിഫ് ഇളവുകൾ വലിയ തോതിലുള്ള സ്വർണ്ണ ഒഴുക്കിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. വിദേശനാണ്യ ശേഖരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഇത്തരം നയങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ പക്ഷം.
കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം ആവർത്തിച്ചു. മധ്യേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ 70 ദിവസത്തിലധികം പിന്നിട്ടിട്ടും പരിഹാരമില്ലാതെ തുടരുന്നതും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗത തടസ്സങ്ങൾ ആഗോള ഇന്ധന നീക്കത്തെ ബാധിക്കുന്നതും സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. സമാധാനം ഇപ്പോഴും വിദൂരമാണെന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓരോ പൗരനും വിദേശനാണ്യ ചെലവ് കുറച്ച് രാജ്യത്തെ സഹായിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പെട്രോൾ, ഡീസൽ തുടങ്ങിയ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതടക്കമുള്ള ദൈനംദിന തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഓരോ വ്യക്തിയും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും തയ്യാറാകണമെന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന സി ഐ ഐ വാർഷിക ബിസിനസ് ഉച്ചകോടിയിൽ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ സ്വർണ്ണാഭരണ നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ വലിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. വിപണിയിലെ ആവശ്യം കുറയുമെന്ന ആശങ്കയിൽ സെൻകോ ഗോൾഡ് 8.69 ശതമാനവും ടൈറ്റൻ 6.45 ശതമാനവും ഇടിഞ്ഞു. കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് (8.3%), പി സി ജ്വല്ലർ (3.26%) എന്നിവയുടെ ഓഹരി മൂല്യത്തിലും ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായി.
Summary
Prime Minister Narendra Modi has appealed to Indian citizens to pause non-essential gold purchases for one year to safeguard the country’s foreign exchange reserves. This call was strongly supported by the think tank GTRI, which highlighted that gold imports surged to nearly $59 billion in 2025, straining the trade balance. Following the announcement, major jewellery stocks like Titan and Kalyan Jewellers witnessed a significant sell-off in the market.